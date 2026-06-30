Komoly gondot okoz a kánikula – kimaradó vonatok nehezítik a közlekedést

Az extrém hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, ezért kimaradó vonatok nehezítik a közlekedést a Budapest környéki elővárosi vasútvonalakon kedd délután és este. A Mávinform tájékoztatása szerint az S36-os, Z30-as, S40-es és Z42-es vonalakon több járat nem közlekedik, illetve módosított menetrend szerint jár.

A kimaradó vonatok miatt a Mávinform több elővárosi vonalon menetrendi változásokat vezetett be (képünk illusztráció)

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A közlemény szerint a meghibásodások miatt elsősorban a Budapest és Tárnok, Martonvásár, valamint Pusztaszabolcs közötti közlekedés érintett. Egyes vonatok helyett más járatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak, több szakaszon pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Mely vonalakat érintik a kimaradó vonatok?

A Mávinform tájékoztatása szerint az alábbi elővárosi vonalakon vannak fennakadások:

S36-os vonal: több Kelenföld és Tárnok között közlekedő járat kimarad, a Z30-as vonatok egy része minden állomáson megáll.

Z30-as vonal: több Martonvásár és Budapest-Déli pályaudvar közötti járat nem közlekedik, helyettük egyes InterRégió- és sebesvonatok további megállókon is megállnak.

S40-es vonal: több Pusztaszabolcs és Budapest közötti járat kimarad vagy rövidebb útvonalon közlekedik.

Z42-es vonal: egyes Dunaújváros és Kelenföld közötti járatok csak részleges útvonalon közlekednek.

Pótlóbuszok is közlekednek

Az S40-es vonalon Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok közlekednek, amelyek az alábbi településeken állnak meg:

Pusztaszabolcs vasútállomás,

Iváncsa vasútállomás,

Ercsi vasútállomás,

Százhalombatta vasútállomás.

A Mávinform közölte, hogy Százhalombattán biztosítják az átszállást a pótlóbuszról az S40-es vonatokra.

Több járat módosított menetrend szerint közlekedik

A kieső elővárosi vonatok miatt több InterRégió-, sebes- és InterCity-vonat is rendkívüli megállásokat iktat be, hogy mérsékelje a fennakadások hatását. Emellett egyes vonatok csak Kelenföldtől indulnak tovább, a Déli pályaudvarról érkező utasok számára pedig más járatokra biztosítanak átszállási lehetőséget.

A Mávinform azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a forgalmi változásokról.