Sokan rosszul használják a klímát: ezekre a tünetekre kell figyelni

A nyári hőség és az egyre gyakoribb trópusi éjszakák miatt ma már szinte elképzelhetetlen a mindennapokban a megfelelően működő klíma nélkülözése. Az otthonokban, irodákban, üzletekben és autókban is folyamatosan dolgoznak a légkondicionálók, azonban sokan még mindig nincsenek tisztában a klíma helytelen használatának egészségügyi kockázataival – írja a KEMMA.

A klíma káros hatásai: ezeket a hibákat rengetegen elkövetik (A kép illusztráció.)

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Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint önmagában nem a klíma jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem a karbantartás hiánya és a túlzott hűtés. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a klíma káros hatásai légúti problémákat, allergiás tüneteket, valamint izom- és ízületi panaszokat is okozhatnak.

A klíma egyik legnagyobb veszélye a nem megfelelő tisztítás

A köznyelvben gyakran emlegetett „klímabetegség” sok esetben a legionárius betegséget takarja, amelyet a Legionella baktérium idéz elő. Ez a baktérium különösen kedveli a nedves környezetet, például a klíma kondenzvizét.

A ritkán tisztított klíma ideális környezetet teremthet baktériumok, gombák és egyéb kórokozók elszaporodásához. A vírusok könnyebben terjedhetnek azokban a zárt helyiségekben, ahol működik ugyan a klíma, de nincs megfelelő szellőztetés.

A túl hidegre állított klíma sokkolhatja a szervezetet

Nyáron sokan követik el azt a hibát, hogy a 35 fokos hőségből egy 18 fokra hűtött helyiségbe lépnek be. Ez a hirtelen hőmérséklet-különbség komoly terhelést jelenthet a szervezet számára.

Dr. Bense Tamás szerint az ideális benti és kinti hőmérséklet között legfeljebb 6–8 fok eltérés ajánlott. Ha például odakint 32 fok van, akkor a klíma optimális beállítása 24–26 fok körül lehet.

A túlzott hűtés vérnyomás-ingadozást, rosszullétet és keringési problémákat is előidézhet, különösen idősebbeknél vagy érzékenyebb szervezetű embereknél.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a klíma hideg levegőjét soha nem szabad közvetlenül a testre irányítani.

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