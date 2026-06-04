Fájdalmas bejelentést tett Kőhalmi Zoltán

Kőhalmi Zoltán és felesége 22 év házasság után elváltak egymástól.

Kőhalmi Zoltán humorista

Fotó: Facebook/Kőhalmi Zoltán

„A dolog békességben, és nem egyik pillanatról a másikra történt. Felnőtt és kamasz gyerekeink életét továbbra is közösen, összehangoltan egyengetjük”

– írta Facebook-oldalán a humorista.

22 évig élt házasságban Kőhalmi Zoltán

Kőhalmi Zoltán felidézte, hogy feleségével harminc évvel ezelőtt jöttek össze, 22 éve pedig összeházasodtak.

A válás részleteiről a humorista annyit elárult, hogy nem történt semmilyen drámai fordulat, sem szerelmi háromszög.

Prosztatarákkal küzd a legendás humorista

Megrázó vallomást tett Bobby Davro: a brit humorista elárulta, hogy prosztatarákkal küzd. Bobby Davro a This Morning című műsorban beszélt először nyíltan a diagnózisáról, mindössze néhány évvel menyasszonya halála és saját stroke-ja után.