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Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

humorista

Fájdalmas bejelentést tett Kőhalmi Zoltán

8 perce
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A humorista közösségi médiás oldalán jelentette be, hogy feleségével elváltak egymástól. Kőhalmi Zoltán harminc éve jött össze párjával, 22 éve pedig összeházasodtak.
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humoristakőhalmi zoltánválásházasság

Kőhalmi Zoltán és felesége 22 év házasság után elváltak egymástól.

Kőhalmi Zoltán humorista
Kőhalmi Zoltán humorista
Fotó: Facebook/Kőhalmi Zoltán

„A dolog békességben, és nem egyik pillanatról a másikra történt. Felnőtt és kamasz gyerekeink életét továbbra is közösen, összehangoltan egyengetjük”

– írta Facebook-oldalán a humorista.

22 évig élt házasságban Kőhalmi Zoltán

Kőhalmi Zoltán felidézte, hogy feleségével harminc évvel ezelőtt jöttek össze, 22 éve pedig összeházasodtak.

A válás részleteiről a humorista annyit elárult, hogy nem történt semmilyen drámai fordulat, sem szerelmi háromszög.

Prosztatarákkal küzd a legendás humorista

Megrázó vallomást tett Bobby Davro: a brit humorista elárulta, hogy prosztatarákkal küzd. Bobby Davro a This Morning című műsorban beszélt először nyíltan a diagnózisáról, mindössze néhány évvel menyasszonya halála és saját stroke-ja után.

 

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