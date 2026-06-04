Fájdalmas bejelentést tett Kőhalmi Zoltán

A humorista közösségi médiás oldalán jelentette be, hogy feleségével elváltak egymástól. Kőhalmi Zoltán harminc éve jött össze párjával, 22 éve pedig összeházasodtak.
Kőhalmi Zoltán és felesége 22 év házasság után elváltak egymástól.
„A dolog békességben, és nem egyik pillanatról a másikra történt. Felnőtt és kamasz gyerekeink életét továbbra is közösen, összehangoltan egyengetjük”
– írta Facebook-oldalán a humorista.
22 évig élt házasságban Kőhalmi Zoltán
Kőhalmi Zoltán felidézte, hogy feleségével harminc évvel ezelőtt jöttek össze, 22 éve pedig összeházasodtak.
A válás részleteiről a humorista annyit elárult, hogy nem történt semmilyen drámai fordulat, sem szerelmi háromszög.
Prosztatarákkal küzd a legendás humorista
Megrázó vallomást tett Bobby Davro: a brit humorista elárulta, hogy prosztatarákkal küzd. Bobby Davro a This Morning című műsorban beszélt először nyíltan a diagnózisáról, mindössze néhány évvel menyasszonya halála és saját stroke-ja után.
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