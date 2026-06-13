Öt étel, ami könnyen megemelheti a koleszterinszintet

A koleszterin fontos szerepet játszik a szervezet működésében, de ha túl sok halmozódik fel a vérben, az hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát – írja a Huffpost.
Ezeket az ételeket kerüljük, ha magas a koleszterinszintünk
A szakértők most összegyűjtötték azt az öt ételtípust, amelyek különösen kedvezőtlenül hathatnak a koleszterinszintre.
A teljes zsírtartalmú tejtermékek – például a zsíros sajtok, tejszínek vagy tejfölök – sok telített zsírt tartalmaznak, ami megnehezítheti a „rossz” LDL-koleszterin lebontását.
Hasonló problémát jelenthet a vörös húsok túlzott fogyasztása is. A marha-, sertés- és bárányhús szintén sok telített zsírt tartalmazhat, ezért a szakértők szerint érdemes mértékkel enni őket.
A húsok bőre sem számít jó választásnak. A csirkebőr, a sertésbőr vagy más zsíros részek tovább növelhetik a káros zsírok bevitelét.
A kutatók szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek jelentik az egyik legnagyobb veszélyt. Ide tartoznak például a chipsek, a kolbászok, a füstölt húsok vagy más erősen feldolgozott késztermékek, amelyek gyakran sok sót, zsírt és adalékanyagot tartalmaznak.
A bő olajban sült ételek sem tesznek jót a szervezetnek. A sült krumpli, a rántott húsok vagy a fánkok transzzsírokat is tartalmazhatnak, amelyek tovább növelhetik a szívbetegségek kockázatát.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: nem egyetlen étel dönti el az egészségünket. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott étrend és a genetikai tényezők együtt befolyásolják a koleszterinszintet. Szerintük a legfontosabb a mértékletesség és az, hogy hosszú távon milyen étkezési szokásokat követünk.
Ötből egy embert érinthet ez a láthatatlan veszély
Egy új kutatás szerint sokan teljesen tudtukon kívül hordozhatnak egy komoly szív- és érrendszeri kockázatot. A jelenség a koleszterin szintjével is összefügghet, még akkor is, ha az értékek elsőre normálisnak tűnnek.
Évekig rosszul csináltuk? Megdől a koleszterinmérés egyik legnagyobb tévhite
Nem feltétlenül szükséges éhgyomorra érkezni a vérvételre. A koleszterinszint mérés ma már inkább azt vizsgálja, milyen értékekkel élünk a mindennapokban.