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koleszterinszint

Öt étel, ami könnyen megemelheti a koleszterinszintet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A magas koleszterinszint világszerte rengeteg embert érint, és komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A szakértők szerint bizonyos ételek különösen rossz hatással lehetnek a koleszterin szintjére, ezért nem árt odafigyelni arra, mi kerül a tányérra.
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koleszterinszintbetegségszakértőétkezés

A koleszterin fontos szerepet játszik a szervezet működésében, de ha túl sok halmozódik fel a vérben, az hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát – írja a Huffpost

A magas koleszterinszint betegségeket okozhat, ezért nem mindegy, mit eszünk – Fotó: Unsplash
A magas koleszterinszint betegségeket okozhat, ezért nem mindegy, mit eszünk
Fotó: Unsplash

Ezeket az ételeket kerüljük, ha magas a koleszterinszintünk

A szakértők most összegyűjtötték azt az öt ételtípust, amelyek különösen kedvezőtlenül hathatnak a koleszterinszintre.

A teljes zsírtartalmú tejtermékek – például a zsíros sajtok, tejszínek vagy tejfölök – sok telített zsírt tartalmaznak, ami megnehezítheti a „rossz” LDL-koleszterin lebontását.

Hasonló problémát jelenthet a vörös húsok túlzott fogyasztása is. A marha-, sertés- és bárányhús szintén sok telített zsírt tartalmazhat, ezért a szakértők szerint érdemes mértékkel enni őket.

A húsok bőre sem számít jó választásnak. A csirkebőr, a sertésbőr vagy más zsíros részek tovább növelhetik a káros zsírok bevitelét.

A kutatók szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek jelentik az egyik legnagyobb veszélyt. Ide tartoznak például a chipsek, a kolbászok, a füstölt húsok vagy más erősen feldolgozott késztermékek, amelyek gyakran sok sót, zsírt és adalékanyagot tartalmaznak.

A bő olajban sült ételek sem tesznek jót a szervezetnek. A sült krumpli, a rántott húsok vagy a fánkok transzzsírokat is tartalmazhatnak, amelyek tovább növelhetik a szívbetegségek kockázatát.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: nem egyetlen étel dönti el az egészségünket. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott étrend és a genetikai tényezők együtt befolyásolják a koleszterinszintet. Szerintük a legfontosabb a mértékletesség és az, hogy hosszú távon milyen étkezési szokásokat követünk.

Ötből egy embert érinthet ez a láthatatlan veszély

Egy új kutatás szerint sokan teljesen tudtukon kívül hordozhatnak egy komoly szív- és érrendszeri kockázatot. A jelenség a koleszterin szintjével is összefügghet, még akkor is, ha az értékek elsőre normálisnak tűnnek.

Évekig rosszul csináltuk? Megdől a koleszterinmérés egyik legnagyobb tévhite

Nem feltétlenül szükséges éhgyomorra érkezni a vérvételre. A koleszterinszint mérés ma már inkább azt vizsgálja, milyen értékekkel élünk a mindennapokban.

 

 

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