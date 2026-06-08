Kiderült, mire lehetnek valóban jók a kollagénkiegészítők

Egy 2026-os elemzésben a kutatók 113 klinikai vizsgálat eredményeit vizsgálták meg, amelyekben közel 8000 ember vett részt. Az eredmények alapján a kollagénkiegészítők javíthatják a bőr rugalmasságát és hidratáltságát, valamint kedvező hatással lehetnek az ízületekre és az izomrendszerre is – írja a Time.

A kollagénkiegészítők akár hasznosak is lehetnek számunkra, ha megfelelően használjuk őket

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Tényleg működnek a kollagénkiegészítők?

A szakértők szerint a kollagén a szervezet egyik legfontosabb fehérjéje, amely a bőr, a csontok, az izmok, az inak és a szalagok szerkezetének fenntartásában játszik kulcsszerepet.

Az életkor előrehaladtával azonban a szervezet egyre kevesebb kollagént termel, ezért jelenhetnek meg a ráncok és az ízületi problémák.

A kutatások szerint a hidrolizált kollagén különösen hatékony lehet a bőr állapotának javításában. Egyes vizsgálatok alapján csökkentheti a ráncok kialakulását, növelheti a bőr rugalmasságát és segítheti a hidratáltság fenntartását.

Az ízületek esetében főként a II-es típusú kollagénnel kapcsolatban találtak kedvező eredményeket. A szakértők szerint a kollagénkiegészítők enyhíthetik az ízületi fájdalmakat és lassíthatják az osteoarthritis romlását.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kollagén nem csodaszer, és önmagában nem helyettesíti az egészséges életmódot.

Nincs univerzális megoldás. A kollagént egészséges életmóddal együtt érdemes alkalmazni”

– mondta Doris Day bőrgyógyász professzor.

A szakértők szerint a hatás nem egyik napról a másikra jelentkezik: akár hónapokra is szükség lehet, mire látható eredmények alakulnak ki.

A kollagén feszesebbé teszi a bőrt - vajon véd a ráncok ellen is?

A kollagénkiegészítők valóban javíthatják a bőr rugalmasságát és hidratáltságát, de a ráncok kialakulását nem képesek megakadályozni.

Nagy baj van, ha ezt a jelet tapasztalja a szemén

Ez a fehérje az elmúlt néhány évben jött igazán „divatba” az edzőtermekben, és a szépségiparban is fénykorát éli, injekciók formájában. De mi történik akkor, ha a szemünk szenved kollagénhiánytól?