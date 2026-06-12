Szülők, figyelem: fontos információk érkeztek a kompetenciamérésről

Az országos kompetenciamérés 2026. március 23. és május 29. között zajlott, a 4–11. évfolyamos tanulók részvételével. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint több mint 607 ezer diák vett részt a mérésekben, és több mint 2,7 millió mérési esemény valósult meg.
Kompetenciamérés: így nézhetők meg az eredmények
Az előzetes eredmények az országos kompetenciamérés honlapján, az „Előzetes eredmények” aloldalon érhetők el. Ehhez a tanulók mérési azonosítóját kell megadni.
A 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók, valamint szüleik június 15-ig tölthetik ki a háttérkérdőíveket. Az iskolák az Intézményi Gyorsvisszajelző felületen tekinthetik meg, elemezhetik és le is tölthetik tanulóik előzetes eredményeit.
Több területen is mérték a diákokat
A mérések célja, hogy minél pontosabb képet adjanak a tanulók képességeiről, készségeiről, valamint az intézmények teljesítményéről. A feladatok évfolyamonként meghatározott rendben vizsgálták a matematikai, szövegértési és természettudományos képességeket, valamint az idegen nyelvi, illetve célnyelvi teljesítményt.
Az 5–11. évfolyamos tanulók történelemből és digitális kultúrából is részt vettek mérésben. A végleges eredmények alapján készülő iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozása és elemzése után lesznek elérhetők.
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