Szülők, figyelem: fontos információk érkeztek a kompetenciamérésről

Az országos kompetenciamérés 2026. március 23. és május 29. között zajlott, a 4–11. évfolyamos tanulók részvételével. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint több mint 607 ezer diák vett részt a mérésekben, és több mint 2,7 millió mérési esemény valósult meg.

Véget ért a 2025/2026-os kompetenciamérés

Fotó: Ben Mullins / Unsplash

Kompetenciamérés: így nézhetők meg az eredmények

Az előzetes eredmények az országos kompetenciamérés honlapján, az „Előzetes eredmények” aloldalon érhetők el. Ehhez a tanulók mérési azonosítóját kell megadni.

A 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók, valamint szüleik június 15-ig tölthetik ki a háttérkérdőíveket. Az iskolák az Intézményi Gyorsvisszajelző felületen tekinthetik meg, elemezhetik és le is tölthetik tanulóik előzetes eredményeit.

Több területen is mérték a diákokat

A mérések célja, hogy minél pontosabb képet adjanak a tanulók képességeiről, készségeiről, valamint az intézmények teljesítményéről. A feladatok évfolyamonként meghatározott rendben vizsgálták a matematikai, szövegértési és természettudományos képességeket, valamint az idegen nyelvi, illetve célnyelvi teljesítményt.

Az 5–11. évfolyamos tanulók történelemből és digitális kultúrából is részt vettek mérésben. A végleges eredmények alapján készülő iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozása és elemzése után lesznek elérhetők.