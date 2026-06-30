Nagy változások jönnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésében

A kormány közlése szerint megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása. A változtatások célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett átláthatóbb és egyértelműbb felelősségi rendszer jöjjön létre – számolt be róla az MTI.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása több ütemben valósul meg a kormány döntése alapján

Fotó: Hatlaczki Balázs

Mi változik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében?

A kormány tájékoztatása szerint az Alaptörvény 16. módosítása és a kapcsolódó törvénymódosítások alapján külön szabályozás vonatkozik az egyetemeket fenntartó alapítványokra, illetve az egyéb közfeladatokat ellátó szervezetekre.

A közlemény szerint az átalakításra azért volt szükség, mert az alapítványok állami vagyont kezeltek, miközben működésük nem minden esetben felelt meg az állami vagyonkezeléssel szemben támasztott elvárásoknak. A kormány hivatkozása szerint az Állami Számvevőszék adatai alapján 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került ezekhez az alapítványokhoz, miközben az állam jelentős osztalékbevételekről is lemondott.

A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének legkésőbbi időpontja július 31. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat kijelölte, hogy az egyes alapítványoknál mely miniszter gyakorolja az alapítói jogokat.

Július 14-éig újabb kormánydöntésnek kell rendelkeznie többek között:

az egyes alapítványok megszűnésének időpontjáról;

a közfeladatok további ellátásáról;

az állam által tovább vállalt nem kötelező feladatokról;

a feladatokat átvevő költségvetési szervekről;

az elszámolási biztos kijelöléséről.

Az érintett alapítványoknak július 14-éig jelentést kell készíteniük vagyoni helyzetükről, amelyet legkésőbb július 15-éig kell megküldeniük az illetékes minisztériumnak és az elszámolási biztosnak.

Az elszámolási biztos feladata az alapítványok pénzügyi és vagyoni elszámolásának felügyelete lesz. A közlemény szerint gondoskodik az alapítványok működésének áttekintéséről, az elszámolás lebonyolításáról, valamint az államhoz visszakerülő vagyon védelméről. Azoknál az alapítványoknál, amelyeknek az államon kívül más alapítójuk is van, a nem állami alapítók dönthetnek arról, hogy az alapítványt a jövőben milyen formában működtetik tovább. Nyilatkozatukat 2026. július 18-áig kell megtenniük.