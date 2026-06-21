Friss útinformációk: műszaki hiba és útépítések lassítják a közlekedést

Az Útinform tájékoztatása szerint vasárnap több helyszínen is forgalmi akadályok és torlódások nehezítik a közlekedést az ország útjain.

A közlekedés több helyen is lassulhat a vasárnapi munkálatok miatt (képünk illusztráció)

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Műszaki hiba lassítja a közlekedést az M1-es autópályán

Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába, Biatorbágy térségében egy műszaki hibás személyautó vesztegel. A 18-as kilométernél a külső sávban álló jármű miatt az arra közlekedőknek lassulásra kell számítaniuk.

Szolnokon a Szent István Tisza-hídon dilatációs szerkezetet javítanak. A 4-es főút 99-es kilométerénél félpályás lezárás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A munkálatok miatt mindkét irányban torlódások alakulhatnak ki.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítési munkák zajlanak. Napközben félpályás lezárások lassítják a forgalmat, amelyet az erős hétvégi forgalom tovább nehezíthet. Az érintett útszakaszon mindkét irányban torlódásra kell készülni.

A közlekedőknek érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről, és szükség esetén hosszabb menetidővel számolniuk.