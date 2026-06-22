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közlekedési baleset

Most jött! HÉV-vel ütközött egy kisteherautó – videó

1 órája
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Hétfő délután baleset történt Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton. Egy HÉV-szerelvény és egy kisteherautó ütközött össze, a helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a H6-os HÉV közlekedésében pedig változásokat vezettek be.
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közlekedési balesetmenetrend változásH6-os HÉV

Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton ütközött össze egy HÉV-szerelvény és egy kisteherautó hétfőn kora délután. A közlekedési baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A katasztrófavédelem információi szerint a helyszínre mentőegység is érkezett.

A közlekedési baleset miatt egy vágányon közlekedik a H6-os HÉV (képünk illusztráció) Fotó: Wikipedia Commons
A közlekedési baleset miatt egy vágányon közlekedik a H6-os HÉV (képünk illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

Vizsgálják a közlekedési baleset körülményei

A rendelkezésre álló információk szerint az ütközés a HÉV-vonal egyik kereszteződésénél történt. A baleset körülményeit vizsgálják.

A történtek miatt a H6-os HÉV közlekedésében is fennakadások alakultak ki. A járatok Pesterzsébet felső és a Közvágóhíd között egy vágányon, a Ráckeve irányába vezető vágányon közlekednek.

Az utasoknak hosszabb menetidőre és esetleges késésekre kell számítaniuk az érintett szakaszon. A forgalom helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a balesetben megsérült-e valaki.

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