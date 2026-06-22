Most jött! HÉV-vel ütközött egy kisteherautó – videó

Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton ütközött össze egy HÉV-szerelvény és egy kisteherautó hétfőn kora délután. A közlekedési baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A katasztrófavédelem információi szerint a helyszínre mentőegység is érkezett.
Vizsgálják a közlekedési baleset körülményei
A rendelkezésre álló információk szerint az ütközés a HÉV-vonal egyik kereszteződésénél történt. A baleset körülményeit vizsgálják.
A történtek miatt a H6-os HÉV közlekedésében is fennakadások alakultak ki. A járatok Pesterzsébet felső és a Közvágóhíd között egy vágányon, a Ráckeve irányába vezető vágányon közlekednek.
Az utasoknak hosszabb menetidőre és esetleges késésekre kell számítaniuk az érintett szakaszon. A forgalom helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a balesetben megsérült-e valaki.
Ez is érdekelheti
Közel 160 km/órás sebességgel száguldott és okozott balesetet az őrült BMW-s – videó