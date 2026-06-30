Újra lebukott: testvére nevét használta az igazoltatásoknál

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki több alkalommal is a saját húgának adta ki magát rendőri igazoltatások során. Az ügyben hamis vád és közokirat-hamisítás miatt indult eljárás – tájékoztat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Közokirat-hamisítás miatt emeltek vádat egy kiskunhalasi nő ellen (A kép illusztráció.)

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A vád szerint a nő ellen korábban szabálysértések miatt pénzbírságokat szabtak ki, amelyeket nem fizetett be. Emiatt a büntetéseket elzárásra változtatták, valamint körözést adtak ki ellene.

2024 júliusában a rendőrök közlekedési szabályszegés miatt állították meg a nőt Kiskunhalas közelében. Mivel nem akarta, hogy kiderüljön a valódi személyazonossága és az ellene kiadott körözés, a saját húga adatait diktálta be az intézkedő rendőröknek.

A rendőrök ellenőrizték a megadott adatokat, amelyek valóban létező személyhez tartoztak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A történtekről a vétlen testvér csak később szerzett tudomást, amikor bírósági értesítést kapott arról, hogy a ki nem fizetett bírság miatt elzárás várhat rá.

A nő azonban később ismét ugyanazt a módszert alkalmazta. 2025 októberében egy közúti ellenőrzés során azért bírságolták meg, mert utasként nem használta a biztonsági övet. Ekkor ismét a húga adatait adta meg, így a 20 ezer forintos bírságot újra a testvérének kellett volna megfizetnie.

Az ügy akkor derült ki, amikor az adóhatóság értesítette a testvért a tartozás behajtásáról.

Az ügyészség szerint a nő nemcsak megtévesztette a hatóságokat, hanem a húgát is hamisan szabálysértések elkövetésével vádolta meg. Emellett közreműködött abban is, hogy hivatalos iratokba valótlan adatok kerüljenek, ami közokirat-hamisításnak minősül.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a nő korábban már kapott felfüggesztett börtönbüntetést hasonló bűncselekmények miatt. Mivel az újabb eseteket a próbaidő alatt követte el, az ügyészség most végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott ellene.