Letaszította a trónról a riválisokat: a tacskó lett a családok új kedvence

A szakemberek szerint a kutyatartás az elmúlt években jelentősen átalakult. Míg korábban az ebek elsősorban őrző-védő vagy vadászkutyaként töltöttek be szerepet, ma sok családban valódi társként élnek. A tacskók különösen alkalmasak erre: intelligensek, ragaszkodóak, ugyanakkor karakteres személyiségük miatt nap mint nap képesek mosolyt csalni gazdáik arcára. Nem véletlen, hogy a fajta népszerűsége töretlen, és egyre több közösségi program, találkozó és rendezvény épül köréjük – írja a KEMMA.

A kutya, amelyért mindenki odavan – a tacskó hódító útja

Fotó: Fülöp Ildikó

Fontos a gazdi és kutya közötti kapcsolat

A tacskótulajdonosok gyakran arról számolnak be, hogy kedvencük szinte minden családi esemény részese. Velük utaznak, kirándulnak, sőt sok esetben külön születésnapot is rendeznek számukra. A modern kutyatartásban egyre nagyobb hangsúlyt kap a közös élményszerzés, a mozgás és a mentális fejlesztés is. Az olyan programok, mint az agility vagy más kutyás sportok, nemcsak a négylábúaknak jelentenek kihívást, hanem a gazdi és kutya közötti kapcsolatot is erősítik. A tacskók körül kialakult rajongás mögött érdekes pszichológiai folyamatok húzódnak.

A tacskómánia tehát nem múló divat. Sokkal inkább annak a társadalmi változásnak a lenyomata, amelyben az állatok szerepe felértékelődött, és egyre többen tekintenek rájuk érzelmi támaszként, hűséges társként. A tacskók pedig minden jel szerint tökéletesen érzik magukat ebben a szerepben: makacsul, szerethetően és ellenállhatatlanul lopják be magukat az emberek szívébe.

Az Origo a napokban arról írt, hogy Gyula egy napra teljesen megtelt négylábú vendégekkel, a város szinte fesztiválhangulatba borult a különleges esemény miatt. A tacskók mindenhol feltűntek, az V. Jubileumi Tacskótalálkozóra több száz kutya és ezernél is több látogató érkezett az ország minden pontjáról, hogy részese legyen a látványos eseménynek.