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kutyabarát hely

Kutyával a Balatonra? Ezek a legjobb kutyabarát helyek idén nyáron

13 perce
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A Balaton egyre népszerűbb úti cél a kutyások körében, különösen a nyári szezonban, amikor sokan indulnak útnak négylábú kedvenceikkel. A frissen megjelent balatoni élménykalauzban a legjobb kutyabarát helyeket gyűjtötték össze.
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kutyabarát helyBalatonstrandkutya

A Balaton egyre népszerűbb úti cél a kutyás családok körében. A kutyabarát strandok, szállások, éttermek és látnivalók mellett számos hasznos információt is tartalmaz a négylábú kedvenceikkel utazók számára a Kutyabarát Balaton élménykalauz – írja a Zaol. 

A legjobb kutyabarát strandok és helyek idén nyáron
A legjobb kutyabarát strandok és helyek idén nyáron (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A kiadvány a Civil Pódium Egyesület gondozásában jelent meg, és országszerte elérhető a Tourinform irodákban, valamint számos kutyabarát szálláshelyen és vendéglátóhelyen. 

Az élménykalauz összesen 99 helyszínt mutat be a Balaton térségében.

 A kiadványban megtalálhatók a legjobb kutyabarát strandok, szálláshelyek, éttermek, kávézók és cukrászdák, turisztikai látnivalók, valamint 11 állatorvosi rendelő elérhetősége.  

A felsorolt helyek online is megkereshetők a VisitBalaton365 adatbázisában, így az utazás megtervezése még egyszerűbbé válik. 

Kutyabarát helyek: Keszthely a kutyások egyik kedvenc célpontja 

A bemutató helyszínéül szolgáló keszthelyi Hotel Helikon régóta kutyabarát szállásként működik. A szálloda vezetése szerint az elmúlt években minden méretű és fajtájú kutya megfordult náluk, a csivavától egészen a bernáthegyiig. 

Keszthely különösen népszerű a kutyás turisták körében, hiszen a városban kutyabarát szálláshelyek, vendéglátóhelyek és egy rendkívül kedvelt kutyabarát strand is várja a gazdikat és kedvenceiket. 

A helyi vendéglátósok tapasztalata szerint a kutyák ma már egyre inkább családtagnak számítanak, ezért a gazdik tudatosan keresik azokat a helyeket, ahol négylábú társukat is szívesen fogadják. 

A balatoni élménykalauz pedig ehhez nyújthat praktikus segítséget az idei nyári szezonban. 

 Ezért nézi a kutya a gazdáját vécézés közben

Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!” 

Riasztás: emberre és kutyákra is halálos parazita terjed

Veszélyes parazita keltett riadalmat Amerikában. Az Egyesült Államok csendes-óceáni északnyugati partvidékén élő prérifarkasokban első alkalommal mutatták ki az Echinococcus multilocularis nevű galandféreg-fajt, amely kutyákban és emberekben is megbetegedést okozhat.

 

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