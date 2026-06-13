Kutyával a Balatonra? Ezek a legjobb kutyabarát helyek idén nyáron

A Balaton egyre népszerűbb úti cél a kutyás családok körében. A kutyabarát strandok, szállások, éttermek és látnivalók mellett számos hasznos információt is tartalmaz a négylábú kedvenceikkel utazók számára a Kutyabarát Balaton élménykalauz – írja a Zaol.

A legjobb kutyabarát strandok és helyek idén nyáron (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A kiadvány a Civil Pódium Egyesület gondozásában jelent meg, és országszerte elérhető a Tourinform irodákban, valamint számos kutyabarát szálláshelyen és vendéglátóhelyen.

Az élménykalauz összesen 99 helyszínt mutat be a Balaton térségében.

A kiadványban megtalálhatók a legjobb kutyabarát strandok, szálláshelyek, éttermek, kávézók és cukrászdák, turisztikai látnivalók, valamint 11 állatorvosi rendelő elérhetősége.

A felsorolt helyek online is megkereshetők a VisitBalaton365 adatbázisában, így az utazás megtervezése még egyszerűbbé válik.

Kutyabarát helyek: Keszthely a kutyások egyik kedvenc célpontja

A bemutató helyszínéül szolgáló keszthelyi Hotel Helikon régóta kutyabarát szállásként működik. A szálloda vezetése szerint az elmúlt években minden méretű és fajtájú kutya megfordult náluk, a csivavától egészen a bernáthegyiig.

Keszthely különösen népszerű a kutyás turisták körében, hiszen a városban kutyabarát szálláshelyek, vendéglátóhelyek és egy rendkívül kedvelt kutyabarát strand is várja a gazdikat és kedvenceiket.

A helyi vendéglátósok tapasztalata szerint a kutyák ma már egyre inkább családtagnak számítanak, ezért a gazdik tudatosan keresik azokat a helyeket, ahol négylábú társukat is szívesen fogadják.

A balatoni élménykalauz pedig ehhez nyújthat praktikus segítséget az idei nyári szezonban.

Ezért nézi a kutya a gazdáját vécézés közben

Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!”

Riasztás: emberre és kutyákra is halálos parazita terjed

Veszélyes parazita keltett riadalmat Amerikában. Az Egyesült Államok csendes-óceáni északnyugati partvidékén élő prérifarkasokban első alkalommal mutatták ki az Echinococcus multilocularis nevű galandféreg-fajt, amely kutyákban és emberekben is megbetegedést okozhat.