A többség nem tudja, mit jelent a következő hét mondat!

Sokat változott a nyelvünk az utóbbi évszázad során. Ebből a kvízből kiderül, olvasóink mennyire ismerik a régi magyar szólásokat és közmondásokat.
Kétségtelen, hogy a magyar nyelv folyamatosan változik: szavak, kifejezések honosodnak meg, miközben mások kikopnak a köznyelvből. Sajnos tisztán látszik, hogy erre a sorsra jutnak a közmondások, szólások is: nagyszüleink még nem csak ismerték, de használták is őket, manapság azonban már csak elvétve találkozni velük. Kvízünkből kiderül, olvasóink mennyire ismerik őket.
Tesztelje velünk tudását! Aki mind a hét kérdésre tudja a választ, elmondhatja magáról: megőrizte a magyar nyelv értékeit.
Kőkemény kvíz magyar szólásokról és közmondásokról
Kvíz
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Mi érlelődik lassan a mondás szerint?
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