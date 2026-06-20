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kvíz

A többség nem tudja, mit jelent a következő hét mondat!

Tegnap, 7:09
Olvasási idő: 2 perc
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Sokat változott a nyelvünk az utóbbi évszázad során. Ebből a kvízből kiderül, olvasóink mennyire ismerik a régi magyar szólásokat és közmondásokat.
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kvízközmondásteszt

Kétségtelen, hogy a magyar nyelv folyamatosan változik: szavak, kifejezések honosodnak meg, miközben mások kikopnak a köznyelvből. Sajnos tisztán látszik, hogy erre a sorsra jutnak a közmondások, szólások is: nagyszüleink még nem csak ismerték, de használták is őket, manapság azonban már csak elvétve találkozni velük. Kvízünkből kiderül, olvasóink mennyire ismerik őket.

Lehetetlen kvíz: sokan nem tudják, mit jelentenek az alábbi mondatok
Lehetetlen kvíz: sokan nem tudják, mit jelentenek az alábbi mondatok
Fotó: Pixabay

Tesztelje velünk tudását! Aki mind a hét kérdésre tudja a választ, elmondhatja magáról: megőrizte a magyar nyelv értékeit.

Kőkemény kvíz magyar szólásokról és közmondásokról

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi érlelődik lassan a mondás szerint?

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Ide kattintva egy lehetetlen helyesírási kvízt lehet kitölteni, míg itt egy nehezebb matekpélda okozhat komoly fejtörést. Aki pedig nosztalgiázna, annak az ide kattintva elérhető retró kvízt ajánljuk!

 

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