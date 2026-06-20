A többség nem tudja, mit jelent a következő hét mondat!

Kétségtelen, hogy a magyar nyelv folyamatosan változik: szavak, kifejezések honosodnak meg, miközben mások kikopnak a köznyelvből. Sajnos tisztán látszik, hogy erre a sorsra jutnak a közmondások, szólások is: nagyszüleink még nem csak ismerték, de használták is őket, manapság azonban már csak elvétve találkozni velük. Kvízünkből kiderül, olvasóink mennyire ismerik őket.

Lehetetlen kvíz: sokan nem tudják, mit jelentenek az alábbi mondatok

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Tesztelje velünk tudását! Aki mind a hét kérdésre tudja a választ, elmondhatja magáról: megőrizte a magyar nyelv értékeit.

Kőkemény kvíz magyar szólásokról és közmondásokról