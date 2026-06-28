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retró

Retró kvíz: emlékszik még a régi nyarakra? Ha igen, garantáltan tud válaszolni ezekre a kérdésekre!

51 perce
Olvasási idő: 1 perc
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Idézze fel a hatvanas-hetvenes évek nyarait! Retró kvízünk mindenkit visszarepít a múltba!
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retrókvíztesztnyaralás

Ön fel tudja még idézni azokat az időket, amikor a vállalati üdülők, a balatoni strandok és a vízibiciklis nyarak jelentették a vakáció igazi élményét? Tegye próbára emlékezőtehetségét retró kvízünkkel!

Retró kvízzel idézzük fel a régi nyarakat
Retró kvízzel idézzük fel a régi nyarakat
Fotó: Fortepan

Retró kvíz a régi nyarakról

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 10
Mennyibe került egy gombóc fagylalt 1961-ben?

 

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Tovább nosztalgiázna? Ide kattintva nézheti végig retró galériánkat a régi balatoni nyarakról.

(Fanny)

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