Sokan nem tudnak róla: több laborvizsgálatot kérhet a háziorvos 2026-tól

A 2026-os változások nyomán a háziorvos által kérhető laborvizsgálatok között megjelent több olyan vizsgálat is, amely korábban jellemzően szakorvosi közreműködést igényelt. Idén januártól ide tartozik például a PSA-vizsgálat, az LDL-koleszterin meghatározása, valamint egyes allergológiai és cöliákia irányú laborvizsgálat, hívta fel a figyelmet a Zaol.
Bővült a háziorvos által kérhető laborvizsgálatok köre
„A betegek számára a legnagyobb előny az, hogy bizonyos panaszok vagy szűrővizsgálatok esetén nem kell feltétlenül újabb időpontot kérniük egy szakrendelésre csak azért, hogy egy laborvizsgálat elindulhasson” – mondta a portálnak dr. Schindler György zalaszentmihályi háziorvos.
A szakember szerint a változás különösen a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, valamint a korai daganatszűrésben lehet hasznos. „Az LDL-koleszterin pontosabb képet ad a szív- és érrendszeri kockázatról, a PSA-vizsgálat pedig segíthet a prosztatabetegségek korai felismerésében. Ezeket korábban sok esetben csak szakorvosi közreműködéssel lehetett elindítani. Nemrég magam is belefutottam ebbe a hibába, hogy rutinból nem kértem a PSA vizsgálatot. Látható, hogy a betegeknek is kevés az információjuk, bár mindenkinek igyekszünk felhívni a figyelmét.”
A háziorvos úgy látja, a csontsűrűségmérésre történő közvetlen beutalás is fontos előrelépés. A csontritkulás sokáig tünetmentes lehet, ezért különösen az idősebb korosztály és a fokozott kockázatú betegek esetében jelenthet előnyt, ha hamarabb eljutnak a vizsgálatra.
Ezeket a laborvizsgálatokat kérheti már a háziorvos
- PSA-vizsgálat (prosztataspecifikus antigén): A vérvizsgálat a prosztata betegségeinek, köztük a prosztatarák kockázatának felmérését segítheti. Az eredményt minden esetben az életkor, a tünetek és az egyéb kockázati tényezők figyelembevételével kell értékelni.
- LDL-koleszterin-meghatározás: Az LDL-t gyakran „rossz koleszterinként” emlegetik, mivel magas szintje növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A vizsgálat pontosabb kockázatbecslést tehet lehetővé.
- Allergénspecifikus IgE-vizsgálatok: Egyes allergiák kivizsgálásában segíthetnek. A vizsgálatokkal meghatározható, hogy a szervezet termel-e ellenanyagot bizonyos allergénekkel szemben.
- IgA-vizsgálat: Elsősorban az immunrendszer működésének és egyes betegségek kivizsgálásának részeként lehet jelentősége.
- Cöliákia (lisztérzékenység) irányú laborvizsgálat: A szöveti transzglutamináz elleni antitest (tTG) vizsgálata segítheti a lisztérzékenység felismerését és a további kivizsgálás elindítását.
- Csontsűrűségmérésre (DEXA) történő beutalás: A háziorvos közvetlenül kezdeményezheti a vizsgálatot, amely a csontritkulás kockázatának felmérésében és korai felismerésében játszhat fontos szerepet.
A vizsgálatok elrendelése továbbra is orvosszakmai döntés. A háziorvos a panaszok, a kórelőzmény és a kockázati tényezők alapján dönti el, hogy egy adott vizsgálat indokolt-e.
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