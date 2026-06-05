Sokan nem tudnak róla: több laborvizsgálatot kérhet a háziorvos 2026-tól

A 2026-os változások nyomán a háziorvos által kérhető laborvizsgálatok között megjelent több olyan vizsgálat is, amely korábban jellemzően szakorvosi közreműködést igényelt. Idén januártól ide tartozik például a PSA-vizsgálat, az LDL-koleszterin meghatározása, valamint egyes allergológiai és cöliákia irányú laborvizsgálat, hívta fel a figyelmet a Zaol.

Sokan nem tudják, de a háziorvos már közvetlenül is adhat beutalót bizonyos laborvizsgálatokra – Fotó: pexels.com

Bővült a háziorvos által kérhető laborvizsgálatok köre

„A betegek számára a legnagyobb előny az, hogy bizonyos panaszok vagy szűrővizsgálatok esetén nem kell feltétlenül újabb időpontot kérniük egy szakrendelésre csak azért, hogy egy laborvizsgálat elindulhasson” – mondta a portálnak dr. Schindler György zalaszentmihályi háziorvos.

A szakember szerint a változás különösen a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, valamint a korai daganatszűrésben lehet hasznos. „Az LDL-koleszterin pontosabb képet ad a szív- és érrendszeri kockázatról, a PSA-vizsgálat pedig segíthet a prosztatabetegségek korai felismerésében. Ezeket korábban sok esetben csak szakorvosi közreműködéssel lehetett elindítani. Nemrég magam is belefutottam ebbe a hibába, hogy rutinból nem kértem a PSA vizsgálatot. Látható, hogy a betegeknek is kevés az információjuk, bár mindenkinek igyekszünk felhívni a figyelmét.”

A háziorvos úgy látja, a csontsűrűségmérésre történő közvetlen beutalás is fontos előrelépés. A csontritkulás sokáig tünetmentes lehet, ezért különösen az idősebb korosztály és a fokozott kockázatú betegek esetében jelenthet előnyt, ha hamarabb eljutnak a vizsgálatra.

Ezeket a laborvizsgálatokat kérheti már a háziorvos

PSA-vizsgálat (prosztataspecifikus antigén): A vérvizsgálat a prosztata betegségeinek, köztük a prosztatarák kockázatának felmérését segítheti. Az eredményt minden esetben az életkor, a tünetek és az egyéb kockázati tényezők figyelembevételével kell értékelni.

LDL-koleszterin-meghatározás: Az LDL-t gyakran „rossz koleszterinként” emlegetik, mivel magas szintje növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A vizsgálat pontosabb kockázatbecslést tehet lehetővé.

Allergénspecifikus IgE-vizsgálatok: Egyes allergiák kivizsgálásában segíthetnek. A vizsgálatokkal meghatározható, hogy a szervezet termel-e ellenanyagot bizonyos allergénekkel szemben.

IgA-vizsgálat: Elsősorban az immunrendszer működésének és egyes betegségek kivizsgálásának részeként lehet jelentősége.

Cöliákia (lisztérzékenység) irányú laborvizsgálat: A szöveti transzglutamináz elleni antitest (tTG) vizsgálata segítheti a lisztérzékenység felismerését és a további kivizsgálás elindítását.

Csontsűrűségmérésre (DEXA) történő beutalás: A háziorvos közvetlenül kezdeményezheti a vizsgálatot, amely a csontritkulás kockázatának felmérésében és korai felismerésében játszhat fontos szerepet.

A vizsgálatok elrendelése továbbra is orvosszakmai döntés. A háziorvos a panaszok, a kórelőzmény és a kockázati tényezők alapján dönti el, hogy egy adott vizsgálat indokolt-e.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Minden háztartásban megtalálhatóak és rákot okozhatnak – ne használja őket!

Egy brit háziorvos szerint néhány egyszerű változtatással jelentősen csökkenthető a szervezetet érő káros vegyi anyagok mennyisége. A szakértő arra figyelmeztetett, hogy bizonyos hétköznapi szokások és háztartásbeli eszközök hosszú távon növelhetik a rák kialakulásának kockázatát.