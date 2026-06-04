50 éve halt meg Latinovits Zoltán, a színészkirály, akit máig nem felejt ország

Latinovits Zoltán 1931. szeptember 9-én született Budapesten. Élete korántsem indult könnyen: édesapja röviddel születése után elhagyta a családot. Anyai ágon a híres Gundel család leszármazottja volt, féltestvérei között pedig ott találjuk a későbbi színészt, Bujtor Istvánt és a zenészt, Frenreisz Károlyt is.
Kevesen tudják, hogy eredetileg építészmérnöknek tanult, és diplomát is szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Dolgozott asztalosként, hídépítő munkásként, emellett komoly szinten kosárlabdázott és szenvedélyesen vitorlázott is.
A legenda szerint már fiatalon felfigyelt rá Bajor Gizi, aki azt mondta neki: színésznek kell lennie. Igaza lett.
Mitől lett Latinovits Zoltán a „színészkirály”?
Latinovits nem egyszerűen tehetséges színész volt. Kortársai szerint elementáris erejű színpadi jelenléttel rendelkezett. Amikor színpadra lépett vagy megjelent a vásznon, szinte lehetetlen volt nem rá figyelni.
Szenvedélyesen dolgozott, maximalista volt, és nem tűrte a középszerűséget. Emiatt gyakran konfliktusba került rendezőkkel, vezetőkkel és a korszak kulturális irányítóival is. Sokak szerint éppen ez a megalkuvást nem ismerő hozzáállás tette legendává.
Nemcsak játszott, hanem gondolkodott is a színházról. Fontosnak tartotta a művészi hitelességet, és úgy vélte, a színésznek a költő szerepét kell közvetítenie a közönség felé.
A magyar versmondás egyik legnagyobb alakja volt
Latinovits nevét nemcsak filmszerepei miatt őrizte meg az ország. Sokan máig úgy tartják, hogy ő volt minden idők egyik legnagyobb magyar versmondója. József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós vagy Weöres Sándor verseinek előadásával generációk számára mutatta meg, hogy a költészet nem kötelező tananyag, hanem élő, szenvedélyes művészet.
Karakteres hangja, különleges hangsúlyai és szuggesztív előadásmódja miatt sok versfelvételét ma is rendszeresen hallgatják.
Ezek voltak a legismertebb szerepei
Latinovits több mint ötven filmben szerepelt, és számos alakítása mára a magyar filmtörténet klasszikusává vált.
A legismertebb szerepei közé tartozik:
- Szindbád – Krúdy Gyula világának ikonikus megjelenítése;
- Isten hozta, őrnagy úr! – a legendás Varró őrnagy szerepe;
- Egy magyar nábob;
- Kárpáthy Zoltán;
- Az ötödik pecsét;
- Hideg napok.
A legtöbben talán mégis a Szindbád melankolikus, különös figurájaként őrzik emlékezetükben, amelyet a magyar filmművészet egyik legnagyobb alakításának tartanak.
Ruttkai Éva volt élete nagy szerelme
Latinovits magánélete legalább annyira ismertté vált, mint a művészi pályája. 1960-ban ismerkedett meg Ruttkai Éva színésznővel egy közös színházi munka során. Kapcsolatuk hamar szerelemmé alakult, és bár hivatalosan soha nem házasodtak össze, a magyar kulturális élet egyik legismertebb művészpárjává váltak.
Szerelmük szenvedélyes és viharos volt, de mindvégig rendkívül erős kötelék fűzte össze őket. Ruttkai Éva később élete egyik legnagyobb tragédiájaként beszélt Latinovits elvesztéséről.
Máig viták övezik a halálát
Latinovits Zoltán 1976. június 4-én halt meg Balatonszemesnél, amikor elgázolta egy vonat. Halálának pontos körülményeiről évtizedek óta viták folynak. Egyesek öngyilkosságra gyanakodtak, mások balesetként értelmezték a történteket.
A kérdés a mai napig a magyar kulturális élet egyik legtöbbet emlegetett rejtélye maradt.
Mit adott a magyar színművészetnek?
Latinovits öröksége messze túlmutat a filmjein. Ő testesítette meg azt a művésztípust, amely nem hajlandó megalkudni, amely teljes személyiségével szolgálja a művészetet, és amely minden szerepet a végletekig komolyan vesz.
A magyar versmondás megújítójaként, filmszínészként, színházi alkotóként és gondolkodó művészként is maradandót alkotott. Könyveiben és írásaiban is a művészi szabadság, a hitelesség és az emberi tartás fontosságáról beszélt.
Ötven évvel a halála után is azok közé a ritka művészek közé tartozik, akiknek nevét szinte minden magyar ismeri. Nem véletlenül hívják ma is sokan ugyanazzal a névvel: a színészkirály.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Latinovits Zoltán, a színészkirály története
Latinovits Zoltán halála után legendává lett. Színészkirálynak kezdték nevezni azok is, akik életében nem szerették. Nem is elsősorban karizmatikus színházi és filmes megmutatkozásai miatt fogadták el szakmájában a róla terjedő fogalmat, hanem mert olyan helyzetekben is ragaszkodott az igazsághoz – olykor persze a saját igazához –, amelyekben a többség jobbnak látta hallgatni. Bátorságát az sem kisebbíti, hogy nehéz természetű embernek mutatkozott: betegségtől is gyötörve gyakran sértve tette helyre azt is, aki nem szolgált rá a bántásra. Latinovits annak kapcsán is a Kádár-világ kisebbségéhez tartozott, hogy tévedéseiért kötelességszerűnek érezte a bocsánatkérést. Értékrendjében személyiségének minden különössége mellett tökéletes rend volt. Másféle korszakban talán másféle sors jut neki.
40 évig keresték Latinovits halálának legfontosabb dokumentumát
Évtizedeken át nem jutott hozzá Latinovits Zoltán családja a színészt elütő vonat vezetőjének tanúvallomásához. Miután végre megkapta, Frenreisz Károly sokáig a zsebében hordta az iratot.