50 éve halt meg Latinovits Zoltán, a színészkirály, akit máig nem felejt ország

Latinovits Zoltán 1931. szeptember 9-én született Budapesten. Élete korántsem indult könnyen: édesapja röviddel születése után elhagyta a családot. Anyai ágon a híres Gundel család leszármazottja volt, féltestvérei között pedig ott találjuk a későbbi színészt, Bujtor Istvánt és a zenészt, Frenreisz Károlyt is.

Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán szerelme nagy hőfokon izzott

Kevesen tudják, hogy eredetileg építészmérnöknek tanult, és diplomát is szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Dolgozott asztalosként, hídépítő munkásként, emellett komoly szinten kosárlabdázott és szenvedélyesen vitorlázott is.

A legenda szerint már fiatalon felfigyelt rá Bajor Gizi, aki azt mondta neki: színésznek kell lennie. Igaza lett.

Mitől lett Latinovits Zoltán a „színészkirály”?

Latinovits nem egyszerűen tehetséges színész volt. Kortársai szerint elementáris erejű színpadi jelenléttel rendelkezett. Amikor színpadra lépett vagy megjelent a vásznon, szinte lehetetlen volt nem rá figyelni.

Szenvedélyesen dolgozott, maximalista volt, és nem tűrte a középszerűséget. Emiatt gyakran konfliktusba került rendezőkkel, vezetőkkel és a korszak kulturális irányítóival is. Sokak szerint éppen ez a megalkuvást nem ismerő hozzáállás tette legendává.

Nemcsak játszott, hanem gondolkodott is a színházról. Fontosnak tartotta a művészi hitelességet, és úgy vélte, a színésznek a költő szerepét kell közvetítenie a közönség felé.

A magyar versmondás egyik legnagyobb alakja volt

Latinovits nevét nemcsak filmszerepei miatt őrizte meg az ország. Sokan máig úgy tartják, hogy ő volt minden idők egyik legnagyobb magyar versmondója. József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós vagy Weöres Sándor verseinek előadásával generációk számára mutatta meg, hogy a költészet nem kötelező tananyag, hanem élő, szenvedélyes művészet.

Karakteres hangja, különleges hangsúlyai és szuggesztív előadásmódja miatt sok versfelvételét ma is rendszeresen hallgatják.

Ezek voltak a legismertebb szerepei

Latinovits több mint ötven filmben szerepelt, és számos alakítása mára a magyar filmtörténet klasszikusává vált.

A legismertebb szerepei közé tartozik:

Szindbád – Krúdy Gyula világának ikonikus megjelenítése;

Isten hozta, őrnagy úr! – a legendás Varró őrnagy szerepe;

Egy magyar nábob ;

Kárpáthy Zoltán ;

Az ötödik pecsét ;

Hideg napok.

A legtöbben talán mégis a Szindbád melankolikus, különös figurájaként őrzik emlékezetükben, amelyet a magyar filmművészet egyik legnagyobb alakításának tartanak.