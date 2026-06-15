Lex Orbán: közleményt adott ki a Fidesz az Alaptörvény-módosítás után

A tiszás Alaptörvény-módosítás nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti – írják a közleményben.

Ma az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az Alaptörvény módosítását, amit a Fidesz–KDNP-frakció elutasított.

Kiemelték: „a módosítás szembemegy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, s alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg.”

A Fidesz-frakció szerint ez „mindent elárul a jelenlegi kormány demokrácia-felfogásáról, hogy a kormánypárti többség a legnagyobb ellenzéki párt elnökét visszamenőleges hatályú Alaptörvény-módosítással zárja ki a demokratikus versenyből”.

Ez példátlan az európai közéletben – hangoztatták.