Most jött: riasztották a repülőtéri tűzoltókat – füstölni kezdett egy Boeing 767-es fékje Budapesten

Vasárnap hajnalban meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a hibát elhárították, sérülés nem történt – közölte a Budapest Airport az MTI érdeklődésére.

Füstölni kezdett egy Boeing 767-es a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Riasztották a repülőtéri tűzoltókat: füstölni kezdett egy Boeing 767-es a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Mint írták, vasárnap reggel 6 óra 50-kor, landolást követően füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767 típusú cargo repülőgép bal főfutóművének fékje.

A repülőtéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást és a füstöt megszüntették – közölték, hozzátéve: jelenleg szakemberek vizsgálják át a repülőgépet.