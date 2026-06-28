Most jött: riasztották a repülőtéri tűzoltókat – füstölni kezdett egy Boeing 767-es fékje Budapesten

Meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Vasárnap hajnalban meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a hibát elhárították, sérülés nem történt – közölte a Budapest Airport az MTI érdeklődésére.
Riasztották a repülőtéri tűzoltókat: füstölni kezdett egy Boeing 767-es a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
Mint írták, vasárnap reggel 6 óra 50-kor, landolást követően füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767 típusú cargo repülőgép bal főfutóművének fékje.
A repülőtéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást és a füstöt megszüntették – közölték, hozzátéve: jelenleg szakemberek vizsgálják át a repülőgépet.
Személyi sérülés nem történt.
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