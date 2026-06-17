Egyre több helyen bukkan fel ez a különös rovar – van okunk rettegni?

Egyre több kertben bukkan fel egy különös külsejű, nagy termetű rovar, amely első látásra könnyen riadalmat kelthet. A lótetű, más néven lótücsök azonban az emberre nem jelent veszélyt, a kertekben viszont komoly károkat okozhat.

Furcsa rovar jelent meg a kertekben, a lótetű (a kép illusztráció) Fotó: Diana/Pexels

Furcsa rovar jelent meg a kertekben, a lótetű

Schmidt Zoltán kertrendezési szakember szerint a lótetű nem csíp, nem harap, nem terjeszt betegségeket, és nem keresi az emberekkel való érintkezést. Életének nagy részét a talaj alatt tölti, ahol járatokat ás és táplálékot keres.

A rovar félelmetes külseje miatt sokan azt gondolják, hogy veszélyes lehet, de egészségügyi kockázatot nem jelent. A gondot inkább az okozza, hogy a talaj felszínéhez közeli járataival és táplálkozásával megsértheti a növények gyökereit.

A kertben már komoly károkat okozhat

A lótetű különösen a zöldségeskertekben jelenthet problémát, ahol a paradicsom, a paprika és más kultúrnövények gyökérzetét is károsíthatja. Kedveli a nedves, szerves anyagban gazdag talajt, ezért gyakran jelenik meg komposzt közelében vagy trágyázott területeken.

Jelenlétére kisebb földhátak, felpúposodások és ujjnyi vastag lyukak utalhatnak. Bár kártevőként tartják számon, hasznos oldala is van: fogyasztja a pajorokat és a drótférgeket, amelyek szintén veszélyt jelentenek a növényekre.

További információ a BAMA cikkében.

Veszélyes kártevő tépázza ártatlan kertjeinket, de van megoldás

Sok kertben komoly gondot okozhat egy virágokat támadó kártevő. A bundásbogár a virágok belsejét rágja, ezért gyengébb lehet a terméskötődés. A gyérítésben a kék, vízzel teli edény is segíthet.

Túlélhette a telet a dió egyik legveszélyesebb kártevője

Sokan bíztak abban, hogy az idei hidegebb tél megtizedeli a dióültetvények egyik legkomolyabb ellenségét, a nyugati dióburok-fúrólégy állományát. Szakértők szerint azonban erre kevés az esély: a kártevő jó eséllyel átvészelte a telet, így az idei szezonban is komoly károkat okozhat.

