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Hárman is milliomossá váltak: kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

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Mesés nyeremények találtak gazdára. Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit!
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lottónyerőszámoknyereményhatos lottó

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.

hatos lottó
Ezek a hatos lottó legfrissebb nyerőszámai / Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

A hatos lottó nyerőszámai az alábbiak voltak:

9 (kilenc)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

24 (huszonnégy)

33 (harminchárom)

38 (harmincnyolc)

 

Nyeremények:

 

6 találatos szelvény 3 darab, nyereményük egyenként 289 381 095 forint;

5 találatos szelvény 105 darab, nyereményük egyenként 100 105 forint;

4 találatos szelvény 2607 darab, nyereményük egyenként 4030 forint;

3 találatos szelvény 28 736 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.

 

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