Fájdalmas vallomást tett a népszerű magyar színésznő, Lovas Rozi nehéz döntést hozott

Megrázó vallomást tett Lovas Rozi. A népszerű magyar színésznő egy Facebook-videóban mondta el, hogy egy időre elbúcsúzik egyszemélyes előadásától, a Lányok, fiúk című darabtól.

Lovas Rozi búcsúzik a Lányok, fiúk című darabtól

A színésznő arról beszélt, hogy utoljára játszotta el az előadást, mert az utóbbi időben hatalmas lelki és idegi megterhelést jelentett számára ennek a brutális és megrázó történetnek a színrevitele. Lovas Rozi szerint nehéz döntést kellett meghoznia, mert több mint két éve él együtt ezzel a történettel, és több mint kilencvenszer játszotta el a darabot.

Ez egy fájdalmas állapot, olyan, mintha a gyerekemtől szakítanának el, pontosabban szakítanám el saját magamat

– mondta Lovas Rozi az előadással kapcsolatban.

A színésznő úgy fogalmazott, minden alkalommal megszakadt a lelke, ugyanakkor nagyon sokat tanult abból, milyen erős és nagyszerű tud lenni az ember a legnehezebb pillanatokban is. Arról is beszélt, hogy a magányt kreatív és szellemi energiává lehet alakítani, és milyen fontos átlépni bizonyos nehéz pillanatokon, valamint megtalálni a saját határokat.

Lovas Rozi most nagy szeretettel, de egy időre eltemeti ezt az előadást. Azt is jelezte, ha egyszer újra elég ereje lesz hozzá, visszatér.

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