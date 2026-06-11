Fájdalmas vallomást tett a népszerű magyar színésznő, Lovas Rozi nehéz döntést hozott

Megrázó vallomást tett Lovas Rozi. A népszerű magyar színésznő egy Facebook-videóban mondta el, hogy egy időre elbúcsúzik egyszemélyes előadásától, a Lányok, fiúk című darabtól.
Lovas Rozi búcsúzik a Lányok, fiúk című darabtól
A színésznő arról beszélt, hogy utoljára játszotta el az előadást, mert az utóbbi időben hatalmas lelki és idegi megterhelést jelentett számára ennek a brutális és megrázó történetnek a színrevitele. Lovas Rozi szerint nehéz döntést kellett meghoznia, mert több mint két éve él együtt ezzel a történettel, és több mint kilencvenszer játszotta el a darabot.
Ez egy fájdalmas állapot, olyan, mintha a gyerekemtől szakítanának el, pontosabban szakítanám el saját magamat
– mondta Lovas Rozi az előadással kapcsolatban.
A színésznő úgy fogalmazott, minden alkalommal megszakadt a lelke, ugyanakkor nagyon sokat tanult abból, milyen erős és nagyszerű tud lenni az ember a legnehezebb pillanatokban is. Arról is beszélt, hogy a magányt kreatív és szellemi energiává lehet alakítani, és milyen fontos átlépni bizonyos nehéz pillanatokon, valamint megtalálni a saját határokat.
Lovas Rozi most nagy szeretettel, de egy időre eltemeti ezt az előadást. Azt is jelezte, ha egyszer újra elég ereje lesz hozzá, visszatér.
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A Lányok, fiúk Dennis Kelly Girls & Boys című darabjának magyar előadása, amely egy nő történetén keresztül beszél életről, halálról, szerelemről, családról és a gyerekek kiszolgáltatottságáról. Az egyszemélyes előadás egyszerre drámai vallomás és fekete humorral átszőtt színházi monológ, amely a feszültség fokozására és a váratlan fordulatokra épít. A darabot Lovas Rozi előadásában láthatták a magyar nézők – derül ki a Loupe Színházi Társulás honlapjáról.