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M1-es autópálya

Két baleset történt az M1-es autópályán – több kilométeres dugó alakult ki

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Vasárnap délelőtt két különböző helyszínen is közlekedési baleset történt az ország egyik legforgalmasabb autópályáján. Az M1-es Győr, illetve Hegyeshalom felé vezető oldalán több kilométeres torlódások alakultak ki, a helyszíneken forgalomkorlátozások nehezítik a haladást.
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M1-es autópályalezárásbaleset

Az M1-es autópályán először Bicske térségében történt baleset a 33-as kilométernél. Az érintett szakaszon mindkét irányban egy-egy sáv maradt járható, ami jelentős lassulást okozott. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a torlódás meghaladta a három kilométert.

Az M1-es autópályán két baleset is jelentős torlódást okozott.
Az M1-es autópályán két baleset is jelentős torlódást okozott(képünk illusztráció) 
Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

Két baleset is történt az M1-es autópályán

Nem sokkal később Tata térségében is baleset történt. A 70-es kilométernél egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze a Győr felé vezető oldalon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett pályaszakaszon a belső sávot lezárták, ami miatt több kilométeres torlódás alakult ki.

A közlekedőknek hosszabb menetidőre és lassú haladásra kell számítaniuk az autópálya érintett szakaszain. A hatóságok a baleseti helyszíneken dolgoznak, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes vezetniük.

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