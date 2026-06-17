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M1-es

Megindult a forgalom az M1-esen, feloldották a korlátozást

1 órája
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Újra teljes szélességében autózható az M1-es autópálya érintett szakasza Bicske közelében. A rendőrök befejezték a baleset helyszínelését, a korlátozást feloldották, de torlódásra és lassú haladásra még számítani lehet.
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M1-eskarambolbalesetM1-es autópálya

Pár órája megindult a forgalom az M1-es autópályán, miután a rendőrök befejezték a helyszínelést a Budapest felé vezető oldalon. A Police.hu tájékoztatása szerint a 39-es kilométerszelvénynél feloldották a forgalomkorlátozást, így újra teljes szélességében autózható az érintett szakasz.

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Tömegbaleset után megindult a forgalom az M1-es autópályán (A kép illusztráció)
Fotó: Magyar Építők/MKIF

Tömegbaleset után megindult a forgalom az M1-es autópályán

Korábban tömegbaleset történt az M1-es autópályán, Bicske közelében. Négy személyautó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon, a 36. és a 37. kilométer között. Az egyik járműbe két ember beszorult, őket a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Torlódásra még számítani kell

Bár a forgalom ismét megindult, a rendőrség arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek, mert torlódásra és lassú haladásra még számítani lehet.

 

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