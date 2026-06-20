Két baleset is történt az M3-ason, egy gyermeket is kórházba szállítottak

Az M3-as autópályán péntek este két különböző helyszínen is baleset történt. A hatóságok mindkét esetnél beavatkoztak, a mentők összesen hat sérültet láttak el – számolt be róla a HEOL.

Mentők és tűzoltók dolgoztak az M3-as érintett helyszínein (Képünk illusztráció)

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Két baleset is történt az M3-ason

A Gödöllő közelében történt ütközés során több személyautó karambolozott a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek, a sérülteket kórházba szállították.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint ebből a balesetből négy ember, köztük egy gyermek szorult kórházi ellátásra. Információik szerint valamennyien könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Nem sokkal később az autópálya egy másik szakaszán, Kál térségében is baleset történt. Innen két sérültet vittek kórházba, egy nőt és egy férfit, akik szintén könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A két eset miatt az érintett útszakaszokon jelentős forgalmi torlódások alakultak ki.