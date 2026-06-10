Apró jel a körmön, amely komolyabb problémára is utalhat

A magas koleszterinszint azért veszélyes, mert hosszú távon károsíthatja az ereket. A túl sok LDL-koleszterin lerakódásokat képezhet az érfalakon, ami növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Körömelváltozás kapcsolata a magas koleszterinszinttel
Egyes szakemberek szerint a körmök alatt megjelenő vékony, sötét csíkok – úgynevezett szálkavérzések – bizonyos esetekben összefügghetnek keringési problémákkal. Fontos azonban, hogy ez önmagában nem jelent magas koleszterinszintet. Sérülés is okozhatja, de ha tartósan fennáll vagy több körmön is megjelenik, érdemes orvoshoz fordulni.
A törékeny köröm sem mindig ártatlan jel
A töredező vagy lassan növő köröm mögött gyakran vitaminhiány, pajzsmirigyprobléma vagy más egészségügyi ok állhat.
Bizonyos esetekben a romló vérkeringés is szerepet játszhat, ezért a tartós változásokat nem érdemes figyelmen kívül hagyni.
Nem csak idősebbeket érinthet
A magas koleszterinszint nem kizárólag időskorban jelentkezhet: életmódbeli és genetikai okok is állhatnak a háttérben. Az örökletes forma miatt akár normál testsúly mellett is magas lehet az LDL-szint, ezért családi érintettség esetén fontos a szűrés.
A szem és a lábak is jelezhetnek gondot
A szemhéjon megjelenő sárgás lerakódások vagy bizonyos keringési panaszok – például hideg láb, zsibbadás – szintén indokolhatják az orvosi kivizsgálást.
A laborvizsgálatot semmi nem helyettesíti
A magas koleszterinszintet csak vérvizsgálattal lehet igazolni.
A rendszeres ellenőrzés különösen fontos 40 év felett vagy ismert kockázati tényezők esetén.
Az életmódváltás – egészségesebb étrend, több mozgás, dohányzás elhagyása – sokat javíthat az értékeken, szükség esetén pedig gyógyszeres kezelés is szóba jöhet – hívta fel a figyelmet az Egészségkalauz.
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