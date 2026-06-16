Egyre közelebb a magyar dinnyeszezon, erre készülhetnek a vásárlók

Június 24-től indulhat a magyar görögdinnye beszállítása a Lidl logisztikai központjaiba, ezt követően pedig fokozatosan a hazai dinnye váltja fel az importárut az üzletekben. A vállalat a nyári szezon hátralévő részében magyar dinnyével szeretné fedezni a vásárlói keresletet.

Június végétől beindulhat a dinnyeszezon, a boltokban pedig fokozatosan megjelenhet a magyar görögdinnye. (A kép illusztráció) Fotó: Charon/Pexels

Durván beindult a dinnyeszezon

A Lidl Magyarország tavaly több mint 17 600 tonna görögdinnyét értékesített a hazai piacon, ami 7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Emellett több mint 11 ezer tonna magyar dinnyét exportált Európába, vagyis a hazai termékek nemcsak a magyar boltokban, hanem a nemzetközi Lidl-hálózatban is jelentős szerepet kaptak.

Egyre több magyar termék kerül a boltokba

A cég közlése szerint jelenleg közel 500 magyar vállalkozással dolgozik együtt, kínálatában pedig mintegy 6000 hazai árucikk található. A Lidl 2013-ban indította el beszállítói programját, amelynek célja, hogy a magyar termelők és élelmiszeripari vállalkozások belföldön és külföldön is nagyobb piacot kapjanak.

A fogyasztói igények közben változnak: a hagyományos, magos görögdinnye továbbra is népszerű, de egyre többen keresik a magszegény, a bébi és a sárgahúsú dinnyéket is.

A dinnye segítheti a vesék működését

Nyár közepén érdemes rástartolni a leghatékonyabb és a szervezet hidratálásában is jelentős szerepet élvező óriás gyümölcsünkre, a görögdinnyére. A görögdinnye természetes vízhajtóként működik, így elősegíti a szervezet méregtelenítést. Fogyasszunk belőle bőségesen, ízlés szerint, mert alacsony kalóriatartalma megengedi ezt. A görögdinnye egészséges, ínycsiklandóan finom is.