Új befogadó családok jelentkezését várja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely nevelőszülői hálózatában csaknem 300 nehéz sorsú gyermekről gondoskodik. A szervezet célja, hogy minél több kisgyermek és kamasz nőhessen fel biztonságos, szeretetteljes családi környezetben.

Nevelőszülőket keres a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fotó: Urbán Ádám

Nevelőszülőket keres a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Jelenleg 105 nevelőszülő gondoskodik 278 gyermekről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózatában. A szervezet és a Vajda-Papír közös eseményén elhangzott: a hálózatban évente 300–330 gyermek fordul meg, miközben továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az új nevelőszülők toborzása. A rendezvényen a Vajda-Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermék-adományt adott át a gyermekvédelmi intézmények és a nevelőszülői hálózat támogatására. A 30 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a Nevelőszülői Hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda-Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózatában évente 300–330 gyermek fordul meg, a néhány napos kisbabáktól a tizenéves kamaszokig érkeznek újonnan elhelyezett gyermekek, mások pedig elkerülnek tőlünk, például örökbefogadó családokhoz

– mondta Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

Fotó: Urbán Ádám

A hálózat megalapítása óta eltelt 28 év alatt mintegy 900 gyermeket neveltek fel a nevelőszülőink. Fontos szempont, hogy mindenkit szakmával a kezében engedjünk el, érettségivel vagy szakképesítéssel. Akik a 18. életévük betöltése után is tanulnak, utógondozás keretében maradhatnak a nevelőcsaládnál. Jelenleg is van közöttük olyan 25 éves fiatal, aki orvosnak tanul. A már kirepült gyerekek között akad ügyvéd, mérnök, doktori képzésben részt vevő fizikus, fociedző, erdész, politikus, bolti eladó és asztalos is, és van, aki maga is a nevelőszülői hivatást választotta

– tette hozzá.

A hálózatban nevelkedő gyermekek közel egyötöde különleges szükségletű. Vannak közöttük értelmi vagy testi fogyatékossággal élő, autizmus spektrumzavarral érintett, pszichés fejlődési zavarral küzdő vagy tartósan beteg gyermekek. Több nevelőszülő kifejezetten az ő ellátásukra szakosodott.