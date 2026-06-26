Új befogadó családok jelentkezését várja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely nevelőszülői hálózatában csaknem 300 nehéz sorsú gyermekről gondoskodik. A szervezet célja, hogy minél több kisgyermek és kamasz nőhessen fel biztonságos, szeretetteljes családi környezetben.
Nevelőszülőket keres a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Jelenleg 105 nevelőszülő gondoskodik 278 gyermekről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózatában. A szervezet és a Vajda-Papír közös eseményén elhangzott: a hálózatban évente 300–330 gyermek fordul meg, miközben továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az új nevelőszülők toborzása. A rendezvényen a Vajda-Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermék-adományt adott át a gyermekvédelmi intézmények és a nevelőszülői hálózat támogatására. A 30 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a Nevelőszülői Hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a Vajda-Papír tulajdonos ügyvezető igazgatójától.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózatában évente 300–330 gyermek fordul meg, a néhány napos kisbabáktól a tizenéves kamaszokig érkeznek újonnan elhelyezett gyermekek, mások pedig elkerülnek tőlünk, például örökbefogadó családokhoz
– mondta Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.
A hálózat megalapítása óta eltelt 28 év alatt mintegy 900 gyermeket neveltek fel a nevelőszülőink. Fontos szempont, hogy mindenkit szakmával a kezében engedjünk el, érettségivel vagy szakképesítéssel. Akik a 18. életévük betöltése után is tanulnak, utógondozás keretében maradhatnak a nevelőcsaládnál. Jelenleg is van közöttük olyan 25 éves fiatal, aki orvosnak tanul. A már kirepült gyerekek között akad ügyvéd, mérnök, doktori képzésben részt vevő fizikus, fociedző, erdész, politikus, bolti eladó és asztalos is, és van, aki maga is a nevelőszülői hivatást választotta
– tette hozzá.
A hálózatban nevelkedő gyermekek közel egyötöde különleges szükségletű. Vannak közöttük értelmi vagy testi fogyatékossággal élő, autizmus spektrumzavarral érintett, pszichés fejlődési zavarral küzdő vagy tartósan beteg gyermekek. Több nevelőszülő kifejezetten az ő ellátásukra szakosodott.
A Máltai nevelőszülői hálózat az ország 12 vármegyéjében működik. A legtöbb nevelőszülő Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Pest vármegyében, valamint a Jászság térségében él. A nevelőszülők háromnegyede községben, egynegyede városban lakik, családi hátterük pedig rendkívül sokszínű: fiatal házaspárok, nagycsaládosok, egyedülálló nők és olyan idősebb párok is vállalják a hivatást, akik saját gyermekeik kirepülése után szeretnének másokon segíteni.
Horváth Ádám, a hálózat vezetője elmondta: 2025 végén 30 három év alatti kisgyermek, 58 óvodás, 137 általános iskolás és 25 középiskolás fiatal élt a nevelőszülői hálózatban. További 23 fiatal utógondozás keretében, tanulmányai folytatása mellett maradt nevelőcsaládjánál. A tapasztalatok szerint a gyermekek legalább háromnegyede nagykorúvá válásáig ugyanabban a nevelőcsaládban nevelkedik. 2025-ben 14 gyermek tért vissza vér szerinti családjához, 11 gyermek pedig örökbefogadó családhoz került. Ugyanebben az évben összesen 45 gyermek hagyta el a Máltai hálózatot, miközben 37 új gyermek érkezett.
Az eseményen bemutatták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kelta utcai Családok Átmeneti Otthonának munkáját is. Az intézmény 41 fő egyidejű elhelyezésére alkalmas, és az ország egész területéről fogad lakhatási krízisbe került családokat. Az itt élők jellemzően 1–1,5 évet töltenek az otthonban, ahol teljes körű ellátást és komplex szakmai támogatást kapnak. Jelenleg 26 gyermek él az intézményben szüleivel.
A rendezvényen a Vajda-Papír egy évre elegendő higiéniai papírtermék-adományt adott át a Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának. „Egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség valóban eljut azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá” – mondta Vajda Attila, a Vajda-Papír tulajdonos-ügyvezetője. A 100 százalékban magyar tulajdonú cégcsoport az elmúlt években több területen is támogatta a Máltai Szeretetszolgálatot: gyermekeket, családokat, fogyatékossággal élőket és idősgondozási intézményeket egyaránt – olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sajtóközleményében.