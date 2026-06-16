Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Pétert - fontos előkészületekről beszéltek

A budapesti Prímási Palotában fogadta Erdő Péter bíboros, prímás Magyar Péter miniszterelnököt. A találkozó központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt.

Erdő Péter fogadta Magyar Pétert a vatikáni látogatás előtt

Magyar Péter a tervek szerint XIV. Leó pápával találkozik majd a Vatikánban. A megbeszélés ennek diplomáciai és egyházi előkészítéséről szólt.

A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A megbeszélés jelentőségét az adja, hogy a vatikáni látogatás fontos állomása lehet a magyar kormány és a Szentszék közötti kapcsolatok alakulásának.

Súlyos betegsége után visszatért Erdő Péter bíboros – megrázó vallomást tett

Hosszú hónapok után ismét a nyilvánosság elé lépett a katolikus egyház egyik legfontosabb magyar vezetője. Erdő Péter bíboros súlyos betegségen és hosszas lábadozáson van túl, most pedig őszintén beszélt a mögötte álló időszakról, a gyógyulásáról és jövőbeli terveiről is.

Pár hétel ezeleőtt XIV. Leó pápát harangszó és hatalmas tömeg fogadta Madridban, ahol spanyolországi apostoli útja során nyilvános rendezvényen vett részt. A látogatás egyik kiemelt eseménye az imavirrasztás volt, amelyre a szervezők mintegy félmillió embert vártak.