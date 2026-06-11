Fordulat a Majka-botrányban: a szervezők teljesen mást állítanak, ezért maradtak hoppon a rajongók

A közönség egy része úgy érezte, hogy a rapper cserben hagyta őket, mivel a koncertet már meghirdették, és jegyeket is értékesítettek rá. Az ügyben később megszólalt Majka, most pedig a szervezők is részletesen elmondták, hogyan látják a történteket. Utóbbiról a Kisalföld számolt be.

Majka és a szervezők eltérően emlékeznek a meghiúsult koncertre

Fotó: Móricz István

Majka nem érti, mire ez a nagy felháborodás

Majka a Blikknek azt mondta, hogy csak egy érdeklődés érkezett a fellépés lehetőségéről, de konkrét megállapodás nem született. Állítása szerint sem szerződést nem kötöttek, sem végleges egyeztetések nem történtek, ezért ők a koncertet meg sem hirdették. A zenész szerint a kezdeti kapcsolatfelvétel után a szervezők részéről nem érkezett további megkeresés.

A szervezők teljesen mást állítanak

A Terminál bulik szervezője, Süly Bálint szerint azonban egy köztes személlyel már a fellépés díjáról is megállapodtak, és a szerződés megküldésére vártak. A szervező állítása szerint szóban arról is megegyeztek, hogy megkezdik az esemény promócióját, ezért a jegyértékesítés is elindult.

Süly Bálint szerint több e-mailt is küldtek a szerződés ügyében, de nem kaptak választ, ezért végül a szerződés hiányában lefújták a koncertet, és visszatérítették a jegyek árát.

A szervezők a szükséges előkészületeket megtették volna, többek között az UFM Aréna lefoglalását is tervezték a rendezvényhez. A Terminál bulik szervezője azt is kiemelte, hogy korábban még nem fordult elő hasonló eset a rendezvényeik történetében.