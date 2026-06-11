Fordulat a Majka-botrányban: a szervezők teljesen mást állítanak, ezért maradtak hoppon a rajongók

A közönség egy része úgy érezte, hogy a rapper cserben hagyta őket, mivel a koncertet már meghirdették, és jegyeket is értékesítettek rá. Az ügyben később megszólalt Majka, most pedig a szervezők is részletesen elmondták, hogyan látják a történteket. Utóbbiról a Kisalföld számolt be.
Majka nem érti, mire ez a nagy felháborodás
Majka a Blikknek azt mondta, hogy csak egy érdeklődés érkezett a fellépés lehetőségéről, de konkrét megállapodás nem született. Állítása szerint sem szerződést nem kötöttek, sem végleges egyeztetések nem történtek, ezért ők a koncertet meg sem hirdették. A zenész szerint a kezdeti kapcsolatfelvétel után a szervezők részéről nem érkezett további megkeresés.
A szervezők teljesen mást állítanak
A Terminál bulik szervezője, Süly Bálint szerint azonban egy köztes személlyel már a fellépés díjáról is megállapodtak, és a szerződés megküldésére vártak. A szervező állítása szerint szóban arról is megegyeztek, hogy megkezdik az esemény promócióját, ezért a jegyértékesítés is elindult.
Süly Bálint szerint több e-mailt is küldtek a szerződés ügyében, de nem kaptak választ, ezért végül a szerződés hiányában lefújták a koncertet, és visszatérítették a jegyek árát.
A szervezők a szükséges előkészületeket megtették volna, többek között az UFM Aréna lefoglalását is tervezték a rendezvényhez. A Terminál bulik szervezője azt is kiemelte, hogy korábban még nem fordult elő hasonló eset a rendezvényeik történetében.
Majka ismét nagyot szakított
Úgy tűnik, tavaly sem ment rosszul a mindennel elégedetlenkedő zenész-műsorvezető szekere. A céges beszámolója alapján a vállalkozása több száz milliós árbevétellel 2025-ben is erős évet zárt, és rekord összegű osztalékot vehetett ki.
Majka Curtis után Pápai Joci barátságát is elveszítette
Majka elárulta, hogy komoly törést okozott közte és Pápai Joci között az énekes politikai szerepvállalása. Egy podcastben mondta el, hogy Curtisért nem, de Pápai Jociért „fájt a szíve". A rapper szerint barátságuk ugyan nem ért véget, de a történtek miatt megromlott a kapcsolatuk.