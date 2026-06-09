Csalódott rajongók, óriási felháborodás - itt van Majka reakciója a botrányra

A mosonmagyaróvári nyárnyitó koncert elmaradása után tovább fokozódott a feszültség. A helyzet akkor kapott igazán nagy visszhangot, amikor Majka a hétvégén Törökországból, családi nyaralásáról jelentkezett be.

Majka magyarázkodik a lemondott fellépés miatt

Fotó: Fotó: Instagram/Majka

Majka már magyarázkodik

Ez sok követőjénél kiverte a biztosítékot, és gyorsan elindultak a felháborodott reakciók. A kommentmezőt pillanatok alatt elárasztották a dühös üzenetek, sokan botrányosnak nevezték a kialakult helyzetet. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy az utazás összefügg az elmaradt koncerttel, a rajongók egy része összekötötte a két eseményt.

Különösen azok csalódtak, akik már jó előre megvették a jegyeket és kifejezetten a koncert miatt érkeztek volna.

Sokan azt kifogásolták, hogy nem kaptak részletes magyarázatot a koncert lemondásáról. A jegyek árát ugyan visszatérítették, de a közösségi médiában azóta is folyamatosan érkeznek a kérdések és a kritikák, ami miatt Majka is úgy érezte, hogy ideje megszólalnia.

Mi nem tehetünk semmiről, szerződésünk sem volt a szervezőkkel

- mondta a Blikknek Majka."Korábban érkezett tőlük egy megkeresés, hogy van-e ebben az időszakban szabad időpontunk. Elvileg lett volna, de ezzel véget is ért a projekt, többet nem kerestek, konkrétum nem történt, mi meg sem hirdettük ezt a fellépést. A szervezők pedig tudtommal közölték a rajongókkal, hogy nem lesz buli."

Majka ismét nagyot szakított Úgy tűnik, tavaly sem ment rosszul a mindennel elégedetlenkedő zenész-műsorvezető szekere. A céges beszámolója alapján a vállalkozása több száz milliós árbevétellel 2025-ben is erős évet zárt és rekord összegű osztalékot vehetett ki. Úszott a jogsi Majka folyamatosan botrányokba keveredik. Tavaly egy budapesti karácsonyi rendezvényről indult haza, amikor ittas vezetés miatt igazoltatták a rendőrök. A rapper maga számolt be az esetről, és elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt autóba ült, de állítása szerint nem érezte magát részegnek. A hatóságok azonban büntetőeljárást indítottak, mivel a szonda a megengedett határérték feletti alkoholszintet mutatott, majd bevonták a rapper jogsiját.



