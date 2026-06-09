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Majka

Majka már a rajongóit is cserben hagyja: botrányos dolgot művelt a rapper

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Áll a bál Majka körül, miután a pécsi koncertet követően váratlanul elmaradt a másnapra meghirdetett mosonmagyaróvári fellépése, ami miatt rengeteg rajongó fakadt ki a közösségi médiában. Majka pénteken még közel teltház előtt lépett színpadra Pécsen, de a mosonmagyróvári rajongók keserű szájízzel vették tudomásul, hogy a rapper cserben hagyta őket.
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MajkacserbenhagyáscsalódottságMosonmagyaróvárkoncert

A nyárnyitó rendezvény egyik legjobban várt programja lett volna a koncert, ám a szervezők végül bejelentették, hogy a fellépés elmarad. Majka koncertjének törlését csak egy rövid közleményben kommunikálták, részletes indoklás nélkül, ami tovább növelte a találgatásokat és a rajongók elégedetlenségét írja a BAMA.

Majka
Majka lemondta a mosonmagyaróvári koncertjét és inkább elment nyaralni?
Fotó: Móricz István

Áll a bál: Majka miatt forrnak az indulatok

A történet akkor kapott igazán nagy visszhangot, amikor az előadó a hétvégén Törökországból, családi nyaralásáról jelentkezett be, ami sok követőjénél kiverte a biztosítékot.

A kommentmezőt pillanatok alatt elárasztották a felháborodott üzenetek, többen pedig egyenesen botrányos viselkedésnek nevezték a kialakult helyzetet.

Bár hivatalosan senki nem erősítette meg, hogy az utazásnak köze lenne az elmaradt koncerthez, a rajongók egy része mégis összekapcsolta a két eseményt.
A csalódottság különösen azok körében volt nagy, akik már hetekkel vagy akár hónapokkal korábban megvásárolták a jegyüket, és kifejezetten az előadó miatt érkeztek volna a rendezvényre.

Több hozzászóló azt írta, hogy szerintük cserben hagyták a közönséget, míg mások azt sérelmezték, hogy nem kaptak részletes tájékoztatást a koncert elmaradásának okairól.

A jegyek árát ugyan automatikusan visszatérítették a vásárlóknak, ám sokak szerint ez önmagában nem enyhítette a történtek miatti keserű szájízt. A közösségi oldalakon azóta is záporoznak a kérdések, miközben a rajongók választ várnak.

Majka ismét nagyot szakított

Úgy tűnik, tavaly sem ment rosszul a mindennel elégedetlenkedő zenész-műsorvezető szekere. A céges beszámolója alapján a vállalkozása több száz milliós árbevétellel 2025-ben is erős évet zárt és rekord összegű osztalékot vehetett ki.

 

Egymásnak feszült a mester és a tanítvány: Dopeman szerint Majka csak helyezkedik

Komolyan egymásnak feszült a korábban jó kapcsolatot ápoló Majka és Dopeman, miután a rapper nyilvánosan nekiment egykori felfedezettjének. Dopeman azt állította, hogy Majka mindig ügyesen választott magának befolyásos barátokat, majd a megfelelő pillanatban hátat fordított nekik, miközben szerinte a NER-közeli kapcsolatokból és a médiából is szépen profitált.


 

 


 

 

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