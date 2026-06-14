Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
magyar

Meghalt a magyar internet egyik megteremtője

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs villamosmérnök, a magyarországi internet egyik úttörője. Martos Balázs az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke volt, kulcsszerepet játszott a hazai internet műszaki és szervezeti alapjainak megteremtésében, munkássága pedig máig meghatározza a magyar internet működését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyarinternetmeghaltalapító

Martos Balázs halálhírét az ISZT és a .hu domain Nyilvántartó jelentette be. A szervezetek saját halottjuknak tekintik a szakembert, akinek neve összeforrt a hazai internet fejlődésének legfontosabb mérföldköveivel – írja a Blikk.

Martos Balázs halálával nagy veszteség érte a hazai informatika világát – Fotó: David Tomaseti / Unsplash
Martos Balázs halálával nagy veszteség érte a hazai informatika világát
Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Martos Balázs magyar internet egyik megteremtője volt

Martos Balázs 1952. október 1-jén született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát 1977-ben, majd pályafutásának jelentős részét a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében töltötte.

Az MTA SZTAKI-ban kutatóként és vezetőként számos olyan fejlesztésben vett részt, amelyek megalapozták a magyarországi számítógépes hálózatok fejlődését. Az IBM 3705 kompatibilis TCT 3720 táv-adatfeldolgozó processzor főkonstruktőreként, valamint a SZTAKI számítóközpontjának vezetőjeként jelentős szerepet vállalt az első országos akadémiai hálózat, a Hungarnet létrejöttében.

Nevéhez fűződik a HBONE gerinchálózat kiépítése is, amely hosszú éveken át a magyar internet technikai gerincét adta.

Neki köszönhető a .hu domainrendszer kialakítása

Martos Balázs 1990-ben a .hu legfelső szintű domain első adminisztratív felelőse lett. Irányításával alakult ki a hazai domainregisztrációs és delegálási rendszer, amelynek működtetését egészen 2015-ös nyugdíjba vonulásáig felügyelte.

Kezdeményezésére jött létre 1995-ben a Budapest Internet Exchange (BIX), az első magyar internetforgalmi csomópont, amely lehetővé tette, hogy az internetszolgáltatók versenysemleges környezetben kapcsolódjanak egymáshoz.

Egy évvel később tizennégy internetszolgáltatóval közösen megalapította az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesületet. Az ISZT elnökeként, majd örökös tiszteletbeli elnökeként hosszú időn át meghatározó szerepet játszott a hazai internetes közösség életében.

Maradandó örökséget hagyott maga után

Az ezredfordulót követően másfél évtizeden át vezette az ISZT Kht.-t, majd annak jogutódját, az ISZT Nonprofit Kft.-t. Az általa kialakított szervezeti és műszaki alapok ma is meghatározóak a .hu domainrendszer, a BIX és a magyar internetes infrastruktúra működésében.

Munkásságát számos szakmai elismeréssel jutalmazták. A Hungarnet-díjat 2016-ban vehette át, 2026-ban pedig elsőként részesült az ISZT által alapított Pro Internet-díjban.

Martos Balázs számára nemcsak az internet fejlesztése, hanem annak történetének megőrzése is fontos volt. Jelentős szerepet vállalt a magyar internet múltját bemutató dokumentációk összeállításában, emellett támogatta a Magyar Elektronikus Könyvtár és az informatikatörténeti kezdeményezések működését is.

Miszori Attila, az ISZT elnöke szerint Martos Balázs minden döntésében a .hu domain függetlenségét és a közösség érdekeit tartotta szem előtt.

Évtizedeken át sokunk mentora és példaképe volt” 

– fogalmazott az elnök.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!