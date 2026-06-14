Meghalt a magyar internet egyik megteremtője

Martos Balázs halálhírét az ISZT és a .hu domain Nyilvántartó jelentette be. A szervezetek saját halottjuknak tekintik a szakembert, akinek neve összeforrt a hazai internet fejlődésének legfontosabb mérföldköveivel – írja a Blikk.

Martos Balázs halálával nagy veszteség érte a hazai informatika világát

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Martos Balázs magyar internet egyik megteremtője volt

Martos Balázs 1952. október 1-jén született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát 1977-ben, majd pályafutásának jelentős részét a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében töltötte.

Az MTA SZTAKI-ban kutatóként és vezetőként számos olyan fejlesztésben vett részt, amelyek megalapozták a magyarországi számítógépes hálózatok fejlődését. Az IBM 3705 kompatibilis TCT 3720 táv-adatfeldolgozó processzor főkonstruktőreként, valamint a SZTAKI számítóközpontjának vezetőjeként jelentős szerepet vállalt az első országos akadémiai hálózat, a Hungarnet létrejöttében.

Nevéhez fűződik a HBONE gerinchálózat kiépítése is, amely hosszú éveken át a magyar internet technikai gerincét adta.

Neki köszönhető a .hu domainrendszer kialakítása

Martos Balázs 1990-ben a .hu legfelső szintű domain első adminisztratív felelőse lett. Irányításával alakult ki a hazai domainregisztrációs és delegálási rendszer, amelynek működtetését egészen 2015-ös nyugdíjba vonulásáig felügyelte.

Kezdeményezésére jött létre 1995-ben a Budapest Internet Exchange (BIX), az első magyar internetforgalmi csomópont, amely lehetővé tette, hogy az internetszolgáltatók versenysemleges környezetben kapcsolódjanak egymáshoz.

Egy évvel később tizennégy internetszolgáltatóval közösen megalapította az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesületet. Az ISZT elnökeként, majd örökös tiszteletbeli elnökeként hosszú időn át meghatározó szerepet játszott a hazai internetes közösség életében.

Maradandó örökséget hagyott maga után

Az ezredfordulót követően másfél évtizeden át vezette az ISZT Kht.-t, majd annak jogutódját, az ISZT Nonprofit Kft.-t. Az általa kialakított szervezeti és műszaki alapok ma is meghatározóak a .hu domainrendszer, a BIX és a magyar internetes infrastruktúra működésében.