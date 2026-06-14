10 + 10 × 0 + 10 = ? A legtöbben elrontják ezt az egyszerű matekfeladatot – önnek sikerül?

A nagy vihart kiváltó matematikai feladat mindössze ennyi:

10 + 10 × 0 + 10 = ?

Sokan úgy érzik, hogy néhány másodperc alatt ki tudják számolni a helyes választ, ám a kommentelők között komoly vita alakult ki. Egyesek szerint az eredmény 10, mások 30-ra esküsznek, sőt akadtak olyanok is, akik 110-et írtak válaszként – jegyzi meg a Daily Mail.

Vannak matematikai feladatok, amelyek első pillantásra rendkívül egyszerűnek tűnnek, ám egy apró csavar miatt mégis sok embert félrevezetnek

Fotó: Unsplash

Ezért megtévesztő ez a matematikai feladat

A félreértés oka egy olyan matematikai szabály, amelyet mindenki megtanult az iskolában, de az évek során sokan elfelejtettek.

A legtöbb hibázó ugyanis balról jobbra haladva kezdi el a számolást. Először összeadja a két tízest, így 20-at kap, ezt megszorozza nullával, majd hozzáadja az utolsó tízest. Ezzel a módszerrel valóban 10 jön ki eredményként.

A matematika szabályai szerint azonban ez nem helyes eljárás.

A műveleti sorrend kimondja, hogy a szorzást az összeadás előtt kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy először a

10 × 0

műveletet kell kiszámolni, amelynek eredménye 0.

Ezt követően a feladat már jóval egyszerűbbé válik:

10 + 0 + 10

Így a helyes megoldás:

20

Az ilyen feladványok rendszeresen nagy vitát váltanak ki a közösségi oldalakon, mert jól mutatják, hogy még az alapvető matematikai szabályok is könnyen feledésbe merülhetnek. A legtöbb esetben nem a számolás nehézsége okozza a problémát, hanem az, hogy sokan figyelmen kívül hagyják a műveleti sorrendet.

Éppen ezért a látszólag egyszerű példák gyakran sokkal több embert hoznak zavarba, mint a bonyolultabb matematikai feladatok.

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