10 + 10 × 0 + 10 = ? A legtöbben elrontják ezt az egyszerű matekfeladatot – önnek sikerül?

A nagy vihart kiváltó matematikai feladat mindössze ennyi:
10 + 10 × 0 + 10 = ?
Sokan úgy érzik, hogy néhány másodperc alatt ki tudják számolni a helyes választ, ám a kommentelők között komoly vita alakult ki. Egyesek szerint az eredmény 10, mások 30-ra esküsznek, sőt akadtak olyanok is, akik 110-et írtak válaszként – jegyzi meg a Daily Mail.
Ezért megtévesztő ez a matematikai feladat
A félreértés oka egy olyan matematikai szabály, amelyet mindenki megtanult az iskolában, de az évek során sokan elfelejtettek.
A legtöbb hibázó ugyanis balról jobbra haladva kezdi el a számolást. Először összeadja a két tízest, így 20-at kap, ezt megszorozza nullával, majd hozzáadja az utolsó tízest. Ezzel a módszerrel valóban 10 jön ki eredményként.
A matematika szabályai szerint azonban ez nem helyes eljárás.
A műveleti sorrend kimondja, hogy a szorzást az összeadás előtt kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy először a
10 × 0
műveletet kell kiszámolni, amelynek eredménye 0.
Ezt követően a feladat már jóval egyszerűbbé válik:
10 + 0 + 10
Így a helyes megoldás:
20
Az ilyen feladványok rendszeresen nagy vitát váltanak ki a közösségi oldalakon, mert jól mutatják, hogy még az alapvető matematikai szabályok is könnyen feledésbe merülhetnek. A legtöbb esetben nem a számolás nehézsége okozza a problémát, hanem az, hogy sokan figyelmen kívül hagyják a műveleti sorrendet.
Éppen ezért a látszólag egyszerű példák gyakran sokkal több embert hoznak zavarba, mint a bonyolultabb matematikai feladatok.
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