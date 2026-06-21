Fennakadás nehezíti a vasárnap reggeli vonatközlekedést – ezt nézze meg, mielőtt útnak indul!

A MÁV közlése szerint biztosítóberendezési hiba okoz fennakadást a győri fővonalon Budaörs és Biatorbágy között. A meghibásodás miatt a vonatok átmenetileg csak egy vágányon közlekedhetnek, ami a reggeli és délelőtti órákban jelentős késéseket eredményezhet.
A forgalmi változások több járatot is érintenek. A Déli pályaudvarról Oroszlányba közlekedő egyik S12-es vonat helyett Tatabánya és Oroszlány között pótlóbusz szállítja az utasokat. Az Oroszlányból Budapestre induló S12-es járat szintén módosított rend szerint közlekedik, utasait Oroszlány és Tatabánya között pótlóbusz viszi.
A vasúttársaság felhívta a figyelmet arra is, hogy az érintett szakaszon utazók alternatív autóbusz-járatokat is igénybe vehetnek. A helyreállítás idejéig az utasoknak hosszabb menetidővel és esetleges csatlakozási módosításokkal kell számolniuk.
A MÁV által közlekedtetett pótlóbuszok megállóhelyei
- Tatabánya, autóbusz-állomás
- Tatabánya, Bánhida vasúti megállóhely
- Környe, vasútállomás bejárati út
- Kecskéd, faluközpont
- Oroszlány, vasútállomás
A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról.
Ez is érdekelheti
Országszerte indul ingyenes vízosztás – ellenőrizze, szerepel-e a közelében lévő állomás
Sűrűbb járatokkal készül a MÁV a nyárra – ezek az előnyök várják a Balatonra utazókat
A vasúttársaság tájékoztatása alapján a menetidő akár 15–30 perccel is meghosszabbodhat, emellett egyes elővárosi járatok rövidebb útvonalon közlekedhetnek.