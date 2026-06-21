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MÁV

Fennakadás nehezíti a vasárnap reggeli vonatközlekedést – ezt nézze meg, mielőtt útnak indul!

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Jelentős fennakadás alakult ki vasárnap reggel a győri vasútvonalon egy műszaki hiba miatt. A MÁV tájékoztatása szerint több járat menetideje is meghosszabbodhat, egyes vonatok pedig módosított közlekedési rend szerint járnak. Az utasoknak pótlóbuszos közlekedésre és hosszabb utazási időre is fel kell készülniük.
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MÁVGyőrhosszabb menetidő

A MÁV közlése szerint biztosítóberendezési hiba okoz fennakadást a győri fővonalon Budaörs és Biatorbágy között. A meghibásodás miatt a vonatok átmenetileg csak egy vágányon közlekedhetnek, ami a reggeli és délelőtti órákban jelentős késéseket eredményezhet.

MÁV-járatokat érint a biztosítóberendezési hiba a győri fővonalon (képünk illusztráció) Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
MÁV-járatokat érint a biztosítóberendezési hiba a győri fővonalon (képünk illusztráció)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A vasúttársaság tájékoztatása alapján a menetidő akár 15–30 perccel is meghosszabbodhat, emellett egyes elővárosi járatok rövidebb útvonalon közlekedhetnek.

A forgalmi változások több járatot is érintenek. A Déli pályaudvarról Oroszlányba közlekedő egyik S12-es vonat helyett Tatabánya és Oroszlány között pótlóbusz szállítja az utasokat. Az Oroszlányból Budapestre induló S12-es járat szintén módosított rend szerint közlekedik, utasait Oroszlány és Tatabánya között pótlóbusz viszi.

A vasúttársaság felhívta a figyelmet arra is, hogy az érintett szakaszon utazók alternatív autóbusz-járatokat is igénybe vehetnek. A helyreállítás idejéig az utasoknak hosszabb menetidővel és esetleges csatlakozási módosításokkal kell számolniuk.

A MÁV által közlekedtetett pótlóbuszok megállóhelyei

  • Tatabánya, autóbusz-állomás
  • Tatabánya, Bánhida vasúti megállóhely
  • Környe, vasútállomás bejárati út
  • Kecskéd, faluközpont
  • Oroszlány, vasútállomás

A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról.

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