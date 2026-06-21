Fennakadás nehezíti a vasárnap reggeli vonatközlekedést – ezt nézze meg, mielőtt útnak indul!

A MÁV közlése szerint biztosítóberendezési hiba okoz fennakadást a győri fővonalon Budaörs és Biatorbágy között. A meghibásodás miatt a vonatok átmenetileg csak egy vágányon közlekedhetnek, ami a reggeli és délelőtti órákban jelentős késéseket eredményezhet.

MÁV-járatokat érint a biztosítóberendezési hiba a győri fővonalon (képünk illusztráció)

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A forgalmi változások több járatot is érintenek. A Déli pályaudvarról Oroszlányba közlekedő egyik S12-es vonat helyett Tatabánya és Oroszlány között pótlóbusz szállítja az utasokat. Az Oroszlányból Budapestre induló S12-es járat szintén módosított rend szerint közlekedik, utasait Oroszlány és Tatabánya között pótlóbusz viszi.

A vasúttársaság felhívta a figyelmet arra is, hogy az érintett szakaszon utazók alternatív autóbusz-járatokat is igénybe vehetnek. A helyreállítás idejéig az utasoknak hosszabb menetidővel és esetleges csatlakozási módosításokkal kell számolniuk.

A MÁV által közlekedtetett pótlóbuszok megállóhelyei

Tatabánya, autóbusz-állomás

Tatabánya, Bánhida vasúti megállóhely

Környe, vasútállomás bejárati út

Kecskéd, faluközpont

Oroszlány, vasútállomás

A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról.