Rendkívüli fennakadás a vasúton – vonatok maradnak ki, hosszabb menetidőre kell készülni

A szobi fővonalon vasárnap este jelentős fennakadások alakultak ki, miután Verőce és Nagymaros között kigyulladt egy tehervonat mozdonya. A MÁV közlése szerint a katasztrófavédelem az oltási munkálatok idejére leállította a vasúti közlekedést az érintett szakaszon. A felsővezeték áramtalanítása miatt a forgalom hosszabb szakaszon, Vác és Szob között teljesen szünetel.

A MÁV pótlóbuszokat állított forgalomba a lezárt szakaszon (képünk illusztráció)

Fotó: Illusztráció (Nagy Balázs/Szoljon.hu)

MÁV: jelentős forgalmi változások léptek életbe

A vasúttársaság az alábbi forgalmi változásokról tájékoztatott:

a Z70-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Vác között közlekednek,

a Z70-es járatok és a Jégmadár expressz helyett Vác és Szob között pótlóbuszok járnak,

a Metropolitan és Hungária railjetek, valamint a Metropolitan és Báthory EuroCity vonatok a fennakadás megszűnéséig várakoznak,

a várakozó szerelvények utasait folyamatosan pótlóbuszokra szállítják át.

A nemzetközi vonatokat is érinti a fennakadás

A tűzeset miatt nemcsak a belföldi, hanem a nemzetközi vasúti közlekedésben is fennakadásokra kell számítani. Az érintett járatok várakoznak, amíg a hatóságok befejezik az oltást és a vasúti infrastruktúra biztonságos üzemeltetésének feltételei helyre nem állnak.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről, mivel az esti órákban hosszabb eljutási időre és további késésekre lehet számítani.