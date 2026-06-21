Rendkívüli fennakadás a vasúton – vonatok maradnak ki, hosszabb menetidőre kell készülni

A szobi fővonalon vasárnap este jelentős fennakadások alakultak ki, miután Verőce és Nagymaros között kigyulladt egy tehervonat mozdonya. A MÁV közlése szerint a katasztrófavédelem az oltási munkálatok idejére leállította a vasúti közlekedést az érintett szakaszon. A felsővezeték áramtalanítása miatt a forgalom hosszabb szakaszon, Vác és Szob között teljesen szünetel.
MÁV: jelentős forgalmi változások léptek életbe
A vasúttársaság az alábbi forgalmi változásokról tájékoztatott:
- a Z70-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Vác között közlekednek,
- a Z70-es járatok és a Jégmadár expressz helyett Vác és Szob között pótlóbuszok járnak,
- a Metropolitan és Hungária railjetek, valamint a Metropolitan és Báthory EuroCity vonatok a fennakadás megszűnéséig várakoznak,
- a várakozó szerelvények utasait folyamatosan pótlóbuszokra szállítják át.
A nemzetközi vonatokat is érinti a fennakadás
A tűzeset miatt nemcsak a belföldi, hanem a nemzetközi vasúti közlekedésben is fennakadásokra kell számítani. Az érintett járatok várakoznak, amíg a hatóságok befejezik az oltást és a vasúti infrastruktúra biztonságos üzemeltetésének feltételei helyre nem állnak.
A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről, mivel az esti órákban hosszabb eljutási időre és további késésekre lehet számítani.
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