Totális káosz: összeomlott a MÁV a rekord hőségben

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy kedd délután rövid idő alatt mintegy harminc Stadler FLIRT motorvonat vált működésképtelenné a rendkívüli meleg miatt. Hozzátette: egyelőre nem lehet megmondani, hogy a meghibásodások száma hol áll meg.
Vitézy Dávid szerint a Stadler FLIRT motorvonatok a MÁV legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, és Európában is az egyik legnagyobb darabszámban beszerzett vasúti járműtípusnak számítanak.
Mint írta, a jelenlegi hőhullám azonban már ezeket a modern szerelvényeket is próbára teszi. Hangsúlyozta, hogy a járművek beszerzésekor még az volt az elvárás, hogy 35 Celsius-fokos külső hőmérsékletig biztosítsák az üzembiztos működést.
Vitézy Dávid szerint a mostani események jól mutatják, hogy a klímaváltozás hatásai már a közlekedési infrastruktúra működését is közvetlenül érintik.
Kiemelte, hogy hosszú távon nagyobb forrásokat kell fordítani a közösségi közlekedés, ezen belül a vasút fejlesztésére, mivel ez a legfenntarthatóbb közlekedési forma.
A miniszter kiemelte, hogy a MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, az aktuális közlekedési információk pedig a Mávinform felületein érhetők el.