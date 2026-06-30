Totális káosz: összeomlott a MÁV a rekord hőségben

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy kedd délután rövid idő alatt mintegy harminc Stadler FLIRT motorvonat vált működésképtelenné a rendkívüli meleg miatt. Hozzátette: egyelőre nem lehet megmondani, hogy a meghibásodások száma hol áll meg.

A MÁV-vonatok túlmelegedése fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben

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Vitézy Dávid szerint a Stadler FLIRT motorvonatok a MÁV legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, és Európában is az egyik legnagyobb darabszámban beszerzett vasúti járműtípusnak számítanak.

Mint írta, a jelenlegi hőhullám azonban már ezeket a modern szerelvényeket is próbára teszi. Hangsúlyozta, hogy a járművek beszerzésekor még az volt az elvárás, hogy 35 Celsius-fokos külső hőmérsékletig biztosítsák az üzembiztos működést.

Vitézy Dávid szerint a mostani események jól mutatják, hogy a klímaváltozás hatásai már a közlekedési infrastruktúra működését is közvetlenül érintik.

Kiemelte, hogy hosszú távon nagyobb forrásokat kell fordítani a közösségi közlekedés, ezen belül a vasút fejlesztésére, mivel ez a legfenntarthatóbb közlekedési forma.