Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez lehet a Tisza Párt újabb nagy baklövése: nem működött a jégkármérséklő rendszer

Sport

Máris megvan a foci-vb legfurcsább jelenete? Mindenki a német kapitányról beszél

Mediaworks

Közleményt adott ki a Mediaworks

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hétfő reggel fontos közleményt adott ki a Mediaworks Hungary Zrt., ami a modernizációs célú szervezeti és portfólió-átalakításról szól. Mutatjuk a közleményt teljes terjedelmében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MediaworksMEDIAWORKS HUNGARY ZRTközlemény

Mediaworks Hungary Zrt.

 KÖZLEMÉNY

A Mediaworks Hungary Zrt. modernizációs célú szervezeti és portfólió-átalakítást hajt végre, amely a működési struktúra megújítása mellett létszámot érintő változásokkal is jár. 

A médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult: megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönségek ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várják el a tartalmakat. A kiadói működésben ezért a digitális jelenlét önmagában már nem elegendő: a jövő versenyképességét az határozza meg, hogy egy médiavállalat mennyire képes pontosan érteni, elérni és kiszolgálni közönségét.

A Mediaworks az elmúlt években jelentős digitális fejlesztéseket hajtott végre, amelyek megteremtették a korszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb működés alapjait. A vállalat most ennek a fejlődési folyamatnak a következő szakaszába lép: működésének középpontjába a közönségigények még pontosabb megértését és kiszolgálását helyezi. Ennek megfelelően a korábbi „digital first” szemléletet az „audience first” megközelítés váltja fel.

Az átalakítás célja, hogy a Mediaworks hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez. A szervezeti és portfólió-átalakítás ennek érdekében a vállalat erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönségek elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja. 

A munkavállalókat érintő döntésekről a Mediaworks Hungary Zrt. elsőként az érintetteket tájékoztatja, a folyamatot pedig a jogszabályoknak megfelelően, felelősen és a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli. 

A Mediaworks Hungary Zrt. az átalakítás egyes lépéseiről a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást. 

Budapest, 2026. 06. 15.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!