Anyamedvét és bocsot láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban

Újabb medveészlelés borzolja a kedélyeket Magyarországon. Az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa június 9-én, a kora délutáni órákban egy anyamedvét és bocsát észlelte Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. Bár az állatokat egy, a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen figyelték meg, a hír így is komoly visszhangot váltott ki. A szakemberek szerint különösen fontos a szabályok betartása, hiszen a medvebocsát védelmező anyamedve a legveszélyesebb helyzetek egyikét jelentheti az erdőben.

Egy anyamedve és a bocsa tűnt fel az Aggteleki Nemzeti Park területén

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Június elején is mászkált medve Aggteleken

Nem ez volt az első eset az utóbbi napokban. Az Aggteleki Nemzeti Park területén június elején már két másik medveészlelésről is beszámoltak Szögliget és Égerszög külterületéről. Úgy tűnik, hogy a nagyragadozók egyre gyakrabban jelennek meg a térségben.

Különösen figyelemre méltó, hogy anyamedvét boccsal utoljára 2017 tavaszán láttak a Jósvafő környéki erdőkben.

A mostani észlelés ezért természetvédelmi szempontból is jelentős lehet.

A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy kizárólag a kijelölt útvonalakat használják, ne sátorozzanak tiltott helyeken, és az élelmiszereket éjszaka a fekvőhelyüktől távol tárolják. A vadetetők környékét szintén érdemes elkerülni.

A szakemberek hangsúlyozzák: a medve alapvetően kerüli az embert, ugyanakkor a váratlan találkozások komoly veszélyt jelenthetnek.