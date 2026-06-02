Medve bukkant fel Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki – fotó

A medve először a park északi részén, Szögliget és Bódvaszilas térségében került szem elé, majd nem sokkal később Égerszög külterületén is észlelték az állatot. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a példányról van szó – írja a Boon.
Honnan érkeznek a medvék Magyarországra?
A barnamedvék legnagyobb állományai a környező hegyvidékeken élnek, különösen Szlovákiában és Erdélyben. Az Aggteleki-hegység és a szomszédos szlovák területek természetes átjárót biztosítanak számukra, ezért időről időre magyar oldalon is felbukkannak.
Amit jelenleg tudni lehet:
- Két külön helyszínen is észleltek medvét az Aggteleki Nemzeti Park térségében.
- Az egyik állatot természetvédelmi őr látta.
- Égerszög környékén idén már korábban is rögzített medvét egy vadkamera.
- Nem zárható ki, hogy ugyanaz a példány járta be a térséget.
- A barnamedve Magyarországon fokozottan védett faj.
Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?
A szakemberek szerint a legfontosabb a nyugalom megőrzése. Nem szabad futásnak eredni vagy megpróbálni megközelíteni az állatot.
A legfontosabb szabályok:
- Lassan hátráljunk el a helyszínről.
- Ne zajongjunk és ne próbáljuk meg elriasztani.
- Hagyjunk szabad menekülési útvonalat az állatnak.
- Soha ne fordítsunk hátat a medvének.
- Ha észrevett minket, nyugodt hangon beszéljünk hozzá.
- Kerüljük a hirtelen mozdulatokat.
A természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelik a térséget, de egyelőre nem tudni, hogy a ragadozó merre folytatta útját.