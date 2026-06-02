aggteleki nemzeti park

Medve bukkant fel Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki – fotó

Egyre több észlelés érkezik Észak-Magyarországról. A medve ezúttal az Aggteleki Nemzeti Park két különböző pontján is feltűnt néhány napon belül, ami ismét felhívta a figyelmet a nagyragadozók jelenlétére.
A medve először a park északi részén, Szögliget és Bódvaszilas térségében került szem elé, majd nem sokkal később Égerszög külterületén is észlelték az állatot. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a példányról van szó – írja a Boon.

Medve bukkant fel Aggtelek térségében, a szakemberek szerint ugyanaz az állat több helyen is feltűnhetett
Fotó: Aggteleki Nemzeti Park

Honnan érkeznek a medvék Magyarországra?

A barnamedvék legnagyobb állományai a környező hegyvidékeken élnek, különösen Szlovákiában és Erdélyben. Az Aggteleki-hegység és a szomszédos szlovák területek természetes átjárót biztosítanak számukra, ezért időről időre magyar oldalon is felbukkannak.

Amit jelenleg tudni lehet:

  • Két külön helyszínen is észleltek medvét az Aggteleki Nemzeti Park térségében.
  • Az egyik állatot természetvédelmi őr látta.
  • Égerszög környékén idén már korábban is rögzített medvét egy vadkamera.
  • Nem zárható ki, hogy ugyanaz a példány járta be a térséget.
  • A barnamedve Magyarországon fokozottan védett faj.
Fotó: Unsplash

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

A szakemberek szerint a legfontosabb a nyugalom megőrzése. Nem szabad futásnak eredni vagy megpróbálni megközelíteni az állatot.

A legfontosabb szabályok:

  • Lassan hátráljunk el a helyszínről.
  • Ne zajongjunk és ne próbáljuk meg elriasztani.
  • Hagyjunk szabad menekülési útvonalat az állatnak.
  • Soha ne fordítsunk hátat a medvének.
  • Ha észrevett minket, nyugodt hangon beszéljünk hozzá.
  • Kerüljük a hirtelen mozdulatokat.

A természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelik a térséget, de egyelőre nem tudni, hogy a ragadozó merre folytatta útját.

 

