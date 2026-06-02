Medve bukkant fel Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki – fotó

A medve először a park északi részén, Szögliget és Bódvaszilas térségében került szem elé, majd nem sokkal később Égerszög külterületén is észlelték az állatot. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a példányról van szó – írja a Boon.

Medve bukkant fel Aggtelek térségében, a szakemberek szerint ugyanaz az állat több helyen is feltűnhetett

Fotó: Aggteleki Nemzeti Park

Honnan érkeznek a medvék Magyarországra?

A barnamedvék legnagyobb állományai a környező hegyvidékeken élnek, különösen Szlovákiában és Erdélyben. Az Aggteleki-hegység és a szomszédos szlovák területek természetes átjárót biztosítanak számukra, ezért időről időre magyar oldalon is felbukkannak.

Amit jelenleg tudni lehet:

Két külön helyszínen is észleltek medvét az Aggteleki Nemzeti Park térségében.

Az egyik állatot természetvédelmi őr látta.

Égerszög környékén idén már korábban is rögzített medvét egy vadkamera.

Nem zárható ki, hogy ugyanaz a példány járta be a térséget.

A barnamedve Magyarországon fokozottan védett faj.

Fotó: Unsplash

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

A szakemberek szerint a legfontosabb a nyugalom megőrzése. Nem szabad futásnak eredni vagy megpróbálni megközelíteni az állatot.

A legfontosabb szabályok:

Lassan hátráljunk el a helyszínről.

Ne zajongjunk és ne próbáljuk meg elriasztani.

Hagyjunk szabad menekülési útvonalat az állatnak.

Soha ne fordítsunk hátat a medvének.

Ha észrevett minket, nyugodt hangon beszéljünk hozzá.

Kerüljük a hirtelen mozdulatokat.

A természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelik a térséget, de egyelőre nem tudni, hogy a ragadozó merre folytatta útját.