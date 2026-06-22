Váratlan vendég jelent meg a népszerű szállodánál: videón a medve

Medve ijesztett rá az autósokra és a kirándulókra a hétvégén a Magas-Tátrában, egy népszerű szálloda közelében. Az állat Ótátrafüreden, a Grand Hotel Bellevue környékén tűnt fel, az esetről videó is készült – számolt be róla vasárnap, 2026. június 21-én a Paraméter.

Medve zavarta meg a turistákat a Magas-Tátrában, videó is készült róla (A kép illusztráció)

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Videóra vették a szálloda közelében kóborló medvét

A felvételen látható, hogy a medve előbb a forgalmas út szélén tartózkodott, miközben autók haladtak el mellette. Az állat ezután feltehetően megijedt a járművektől, elfutott, majd egy fa mögött próbált menedéket keresni.

A beszámoló szerint arról egyelőre nincs hír, hogy a medve komolyabb bajt okozott volna. Az eset után azonban a sofőröket, a turistákat és a környéken kirándulókat is fokozott óvatosságra intik.

Rendszeresek a medveészlelések Magyarországon

Az elmúlt hetekben Magyarországon is több medveészlelésről érkezett hír. Június elején az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében egy anyamedvét és bocsát láttak. A szakemberek ilyenkor különös óvatosságot kérnek, mert a bocsát védő anyamedve veszélyes helyzetet teremthet.

A videón a Szlovákiában észlelt medve látható:

Májusban Égerszög közelében figyeltek meg egy fiatal, kifejlett barna medvét az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, áprilisban pedig a Bükkben, az Andó-kút környékén bukkant fel medve. A hatóságok és a szakemberek minden esetben arra figyelmeztetnek, hogy medve észlelésekor kerülni kell az állat megközelítését.

Két ember esett áldozatul medvetámadásnak Erdélyben

A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték hétfőn egy medve kilövéséhez az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, a védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta.