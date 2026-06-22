Csaknem 20 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

A fővárosban vasárnap új napi csúcshőmérsékleti rekord született. A HungaroMet tájékoztatása szerint Újpest meteorológiai állomásán 36,5 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet június 21-én. A melegrekord ezzel megdöntötte a korábbi budapesti napi maximumot, amely 35,8 fok volt. Ezt az értéket szintén Újpesten regisztrálták 2007-ben.

Új melegrekord született Budapesten a júniusi hőhullám idején

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A meteorológiai szolgálat közlése szerint a rekordok nyilvántartása és ellenőrzése folyamatos feladat. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy különösen a XX. század első feléből származó adatok esetében előfordulhatnak bizonytalanságok, mivel ezek jelentős része csak kéziratos formában maradt fenn.

Hogyan hitelesítik a melegrekordokat?

A meteorológusok szerint az abszolút szélsőértékek ellenőrzése minden esetben részletes vizsgálatot igényel. Az ilyen rekordok gyakran rövid időre és egy-egy konkrét földrajzi helyre vonatkoznak, kialakulásukban pedig több meteorológiai tényező együttes hatása játszhat szerepet.

A szakemberek arra is rámutattak, hogy bizonyos esetekben a mérési körülmények változása vagy helyi adottságok is befolyásolhatják az eredményeket, ezért minden új rekordértéket alapos elemzésnek vetnek alá.

A rekorddöntés a jelenlegi hőhullám idején történt, amikor az ország több térségében is 35 fok feletti maximumokat mértek. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg időjárás várható.

A budapesti rekord mellett a közelmúltban országos napi melegrekordot is regisztráltak Magyarországon.