Újabb országos melegrekord jöhet – egy tizeden múlt a csúcs, 41,8 fokot mértek

A HungaroMet hétfői tájékoztatása szerint Aszódon mérték a nap legmagasabb hőmérsékletét, ahol a levegő 41,8 Celsius-fokig melegedett. Ez mindössze egy tizedfokkal marad el Magyarország abszolút maximum-hőmérsékleti rekordjától, amelyet 2007. július 20-án Kiskunhalason regisztráltak 41,9 Celsius-fokkal.

A melegrekord Magyarországon hétfőn kis híján megdőlt, Aszódon 41,8 Celsius-fokot regisztráltak

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A rendkívüli meleg az ország legmagasabb pontját sem kerülte el. Kékestetőn 31,3 Celsius-fokot mértek, ami szintén csupán egy tizedfokkal marad el az ottani abszolút melegrekordtól. A jelenlegi csúcs 31,4 Celsius-fok, amelyet ugyancsak 2007. július 20-án rögzítettek.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a forróság várhatóan kedden éri el a csúcspontját. A jelenlegi kilátások alapján nem kizárt, hogy az országos, illetve a kékestetői melegrekord is megdől.

A HungaroMet ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hétfőn közzétett hőmérsékleti adatok még előzetesek, azok hivatalos hitelesítése később történik meg.