Soha nem volt még ilyen meleg ezen a napon: 40,7 fokot mértek Magyarországon

A HungaroMet napközben már arról számolt be, hogy ebéd mellé a 39 is fokos kánikula is megérkezett hazánkban. Most pedig már az is kiderült, hogy újabb melegrekord dőlt meg vasárnap.

40,7 fokkal újabb melegrekord született Magyarországon (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

40,7 fokkal újabb melegrekord született Magyarországon

Az előzetes adatok alapján ma is megdőlt a napi melegrekord. Az eddigi 39,9 fok helyett 40,7 lett a mai új rekord

- írja Facebook-oldalán.

Érdekességként hozzáteszik, hogy Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot, ami nem sűrűn esik meg.