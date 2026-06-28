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melegrekord

Soha nem volt még ilyen meleg ezen a napon: 40,7 fokot mértek Magyarországon

1 órája
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Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: az előzetes adatok szerint vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.
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melegrekordkánikulahőségMagyarország

A HungaroMet napközben már arról számolt be, hogy ebéd mellé a 39 is fokos kánikula is megérkezett hazánkban. Most pedig már az is kiderült, hogy újabb melegrekord dőlt meg vasárnap. 

40,7 fokkal újabb melegrekord született Magyarországon
40,7 fokkal újabb melegrekord született Magyarországon  (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

40,7 fokkal újabb melegrekord született Magyarországon

Az előzetes adatok alapján ma is megdőlt a napi melegrekord. Az eddigi 39,9 fok helyett 40,7 lett a mai új rekord

- írja Facebook-oldalán

Érdekességként hozzáteszik, hogy Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot, ami nem sűrűn esik meg.

 

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