Soha nem volt még ilyen meleg ezen a napon: 40,7 fokot mértek Magyarországon

Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: az előzetes adatok szerint vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.
A HungaroMet napközben már arról számolt be, hogy ebéd mellé a 39 is fokos kánikula is megérkezett hazánkban. Most pedig már az is kiderült, hogy újabb melegrekord dőlt meg vasárnap.
40,7 fokkal újabb melegrekord született Magyarországon
Az előzetes adatok alapján ma is megdőlt a napi melegrekord. Az eddigi 39,9 fok helyett 40,7 lett a mai új rekord
- írja Facebook-oldalán.
Érdekességként hozzáteszik, hogy Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot, ami nem sűrűn esik meg.
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