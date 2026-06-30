Történelmi rekord: soha nem volt még ilyen meleg Magyarországon!

Megdőlt a hőségrekord Magyarországon, kedden délután ugyanis 42,0 fokot mértek Szécsényben. A HungaroMet adatai szerint ezzel átíródott az országos melegrekord, amelyet több mint másfél évtizeden keresztül egy 2007-es kiskunhalasi mérés tartott.
A HungaroMet mérései szerint kedden Szécsényben elérte a 42,0 fokot a hőmérséklet, ezzel hivatalosan is megdőlt a korábbi országos rekord.
A rendkívüli meleg miatt több térségben is fokozott figyelemre van szükség, különösen a déli órákban, amikor a hőterhelés a legerősebb. A meteorológiai szolgálat szerint az új rekord értéke még változhat, mivel a délutáni órákban további melegedés is előfordulhat.
Több mint 15 év után dőlt meg a korábbi csúcs
A korábbi magyar rekordot Kiskunhalason mérték 2007 nyarán. Akkor 41,9 fokot regisztráltak, amely hosszú időn keresztül az ország legmagasabb hivatalos hőmérsékleti értéke maradt.
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