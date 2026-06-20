Sűrűbb járatokkal készül a MÁV a nyárra – ezek az előnyök várják a Balatonra utazókat

Június 20-tól elindult a nyári főszezoni közlekedési menetrend, amely elsősorban a Balaton térségében hoz jelentős változásokat. A nyári időszakban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik a tóhoz, miközben az ülőhelykapacitás közel háromszorosára nő a szezonon kívüli időszakhoz képest – számolt ber róla Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A nyári menetrend idején jelentősen nő a balatoni járatok száma

Fotó: Illusztráció (Nagy Balázs/Szoljon.hu)

Bővül a menetrend a Balaton térségében a nyári szezonra

A vasúti fejlesztések mellett a Balatonhoz közlekedő, valamint a tó körüli autóbuszjáratok is sűrűbben indulnak a nyári hónapokban.

A főszezonban ismét kiemelt szerepet kapnak a FLIRT és KISS motorvonatok. Ezek közlekednek többek között a Tópart expressz, a Katica InterRégió és a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár expressz járatokon is.

A klimatizált, alacsonypadlós szerelvények akadálymentes utazást biztosítanak, emellett a szolgáltató szerint magas rendelkezésre állásuk hozzájárul a megbízható közlekedéshez. A Balaton körül idén is közlekednek az éjszakai bagolyvonatok.

A Balaton InterCity járatain Vectron mozdonyok, míg a Kék Hullám vonatokon Traxx mozdonyok teljesítenek szolgálatot.

A balatoni első állomásig a vonatok többségére kötelező a helyjegy váltása. A rendszer célja a zsúfoltság csökkentése és a garantált ülőhely biztosítása.

A nyári időszakban több helyszínen tartalék mozdonyokat állítanak készenlétbe, a forgalomirányítók pedig fokozott figyelemmel követik a balatoni vonatforgalmat. Szükség esetén klimatizált, nagyrészt alacsonypadlós autóbuszok is rendelkezésre állnak az esetleges vonatpótlások biztosítására.

Kerékpárosoknak és utazóknak is kedveznek

Valamennyi vonaton biztosított a kerékpárszállítás lehetősége, ugyanakkor az egyes járatok kapacitása eltérő lehet. A menetrendi keresőkben külön jelölések segítik a kerékpáros utasokat a megfelelő járatok kiválasztásában.

A nyári szezonban több InterCity-járaton az Utasellátó szolgáltatás is elérhető. A Balaton InterCity vonatokon étkezőkocsi, a Kék Hullám járatokon pedig bisztrókocsi áll az utasok rendelkezésére.