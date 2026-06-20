Sűrűbb járatokkal készül a MÁV a nyárra – ezek az előnyök várják a Balatonra utazókat

Június 20-tól elindult a nyári főszezoni közlekedési menetrend, amely elsősorban a Balaton térségében hoz jelentős változásokat. A nyári időszakban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik a tóhoz, miközben az ülőhelykapacitás közel háromszorosára nő a szezonon kívüli időszakhoz képest – számolt ber róla Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.
Bővül a menetrend a Balaton térségében a nyári szezonra
A vasúti fejlesztések mellett a Balatonhoz közlekedő, valamint a tó körüli autóbuszjáratok is sűrűbben indulnak a nyári hónapokban.
A főszezonban ismét kiemelt szerepet kapnak a FLIRT és KISS motorvonatok. Ezek közlekednek többek között a Tópart expressz, a Katica InterRégió és a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár expressz járatokon is.
A klimatizált, alacsonypadlós szerelvények akadálymentes utazást biztosítanak, emellett a szolgáltató szerint magas rendelkezésre állásuk hozzájárul a megbízható közlekedéshez. A Balaton körül idén is közlekednek az éjszakai bagolyvonatok.
A Balaton InterCity járatain Vectron mozdonyok, míg a Kék Hullám vonatokon Traxx mozdonyok teljesítenek szolgálatot.
A balatoni első állomásig a vonatok többségére kötelező a helyjegy váltása. A rendszer célja a zsúfoltság csökkentése és a garantált ülőhely biztosítása.
A nyári időszakban több helyszínen tartalék mozdonyokat állítanak készenlétbe, a forgalomirányítók pedig fokozott figyelemmel követik a balatoni vonatforgalmat. Szükség esetén klimatizált, nagyrészt alacsonypadlós autóbuszok is rendelkezésre állnak az esetleges vonatpótlások biztosítására.
Kerékpárosoknak és utazóknak is kedveznek
Valamennyi vonaton biztosított a kerékpárszállítás lehetősége, ugyanakkor az egyes járatok kapacitása eltérő lehet. A menetrendi keresőkben külön jelölések segítik a kerékpáros utasokat a megfelelő járatok kiválasztásában.
A nyári szezonban több InterCity-járaton az Utasellátó szolgáltatás is elérhető. A Balaton InterCity vonatokon étkezőkocsi, a Kék Hullám járatokon pedig bisztrókocsi áll az utasok rendelkezésére.
A MÁV közlése szerint a nyári közlekedési rendszer kialakítása több hónapos előkészítő munka eredménye. A cél az volt, hogy a rendelkezésre álló járművekkel és infrastruktúrával minél több utas számára biztosítsanak kényelmes és megbízható utazási lehetőséget a nyári csúcsidőszakban.
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