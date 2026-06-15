Nők milliói követik el ezt a hibát menstruáció alatt, pedig komoly következménye lehet

A kutatók több mint 211 millió vásárlási bizonylatot elemeztek, és azt találták, hogy a tamponok és betétek mellé leggyakrabban paracetamolt vásároltak a nők. Az eredmények szerint a menstruációs termékek vásárlásainak csaknem felében valamilyen fájdalomcsillapító is szerepelt – írja a Daily Mail.

A kutatók szerint menstruációs görcsök esetén az ibuprofén sok nő számára hatékonyabb lehet, mint a paracetamol

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A menstruációs fájdalom sok nő életét nehezíti meg

A szakemberek szerint a menstruációs görcsök hátterében a prosztaglandinok nevű vegyületek állnak, amelyek a méh összehúzódásait okozzák. Az ibuprofén gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően ezeket a folyamatokat is gátolja, ezért hatékonyabb lehet a görcsök csökkentésében.

A paracetamol ezzel szemben elsősorban az agyban fejti ki hatását, és a fájdalomérzetet mérsékli. Emiatt kiváló választás lehet például fejfájás esetén, menstruációs görcsöknél azonban nem feltétlenül ez a leghatékonyabb megoldás.

Felmérések szerint a nők jelentős része rendszeresen tapasztal erős menstruációs fájdalmat. Egy kutatás alapján tízből közel hét nő számolt be olyan görcsökről, amelyek komolyan befolyásolták a mindennapjait.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy minden eset egyedi, ezért tartós vagy rendkívül erős panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni. A megfelelő fájdalomcsillapító kiválasztása mellett ugyanis más egészségügyi problémák is állhatnak a tünetek hátterében.

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