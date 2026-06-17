Schwarzenegger filmje miatt csak rövidített szakaszon jár az egyik metró hétvégén

A BKK tájékoztatása szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár a metró az érintett szakaszon. A lezárás miatt a 2-es metró csak részlegesen közlekedik.

A hétvégén nem jár a 2-es metró egy szakaszon - Fotó: MW

A pótlóbuszokra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, valamint a Kerepesi út belváros felé vezető oldalán, az Örs vezér tere után lehet felszállni.

A Deák Ferenc térről induló pótlóbuszok a 9-es busz Kőbánya irányú megállójából közlekednek.

A BKK azt javasolja, hogy a belváros felé tartók az 1-es és a 3-as villamosról több gyorsjáratra is szálljanak át. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni a 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es vagy 133E buszokra.

Sajtóinformációk szerint a forgalomkorlátozásra azért van szükség, mert a Puskás Ferenc Stadion állomás alagúti részében egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével.

A lezárás várhatóan sok utast érint, mivel ezen a hétvégén rendezik meg a Múzeumok éjszakáját is.

Itt látták korábban Arnold Schwarzeneggert

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy Arnold Schwarzeneggert Márvány utcában kapták lencsevégre két keréken, de a Szent István-bazilika előtt kapták lencsevégre Arnold Schwarzeneggert ikonikus járművével.