Metzker Viki új fotói pillanatok alatt bejárták az internetet

Emlékezetes utazással lepte meg feleségét a rapper. Metzker Viki születésnapja alkalmából Krétára utazott férjével, ahol egy egészen különleges élményben volt részük.
Metzker Viki meglepetésútja során férjével egy állatparkot is felkeresett, ahol testközelből találkozhattak gyűrűsfarkú makikkal, sőt még etethették is őket – írja a Blikk.
Milyen meglepetést kapott Metzker Viki?
A népszerű DJ korábban elárulta, hogy az utazás teljes meglepetésként érte. Férje, BSW Gaben szervezte meg a kiruccanást, amelynek egyik legemlékezetesebb állomása egy különleges állatpark volt.
A közösségi médiában különösen nagy figyelmet kapott az a felvétel, amelyen BSW Gaben megpróbálja utánozni az előtte ülő maki arckifejezését.
A rajongók szerint a képek jól mutatják, mennyire élvezték a közös programot, amely így könnyen a pár egyik legemlékezetesebb nyári élményévé válhatott.
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