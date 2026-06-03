Metzker Viki új fotói pillanatok alatt bejárták az internetet

Metzker Viki meglepetésútja során férjével egy állatparkot is felkeresett, ahol testközelből találkozhattak gyűrűsfarkú makikkal, sőt még etethették is őket – írja a Blikk.

Metzker Viki

Fotó: Instagram

Milyen meglepetést kapott Metzker Viki?

A népszerű DJ korábban elárulta, hogy az utazás teljes meglepetésként érte. Férje, BSW Gaben szervezte meg a kiruccanást, amelynek egyik legemlékezetesebb állomása egy különleges állatpark volt.

A közösségi médiában különösen nagy figyelmet kapott az a felvétel, amelyen BSW Gaben megpróbálja utánozni az előtte ülő maki arckifejezését.

A rajongók szerint a képek jól mutatják, mennyire élvezték a közös programot, amely így könnyen a pár egyik legemlékezetesebb nyári élményévé válhatott.