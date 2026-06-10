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Miss Universe Hungary

Ők a Miss Universe Hungary döntősei – Ön szerint ki a legszebb? Szavazzon!

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Hamarosan kiderül, ki képviselheti Magyarországot a világ egyik legismertebb szépségversenyén. A Miss Universe Hungary idei mezőnye már kialakult, a döntőbe jutott versenyzők pedig hamarosan a koronáért lépnek színpadra. Szavazzon: ön szerint ki a legszebb?
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Miss Universe Hungaryszépségkirálynőszépségverseny

A Miss Universe Hungary szervezői bemutatták azt a 12 versenyzőt, akik bejutottak a 2026-os országos döntőbe. A fináléban a résztvevők több fordulóban is bizonyíthatják rátermettségüket, mielőtt megszületik a végső eredmény. A győztes képviselheti majd Magyarországot a nemzetközi Miss Universe versenyen.

Mutatjuk a top 12 versenyzőt

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