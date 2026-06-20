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Miss Universe Hungary

Megválasztották a Miss Hungary 2026 győztesét – videón a nagy pillanat

Tegnap, 7:40
Olvasási idő: 2 perc
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Lezárult a Miss Universe Hungary 2026-os döntője, amelynek végén kihirdették az eredményeket. A győztes bejelentésének pillanatát videó is megörökítette.
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Miss Universe Hungaryszépségkirálynőszépségverseny

Lezárult a Miss Universe Hungary 2026-os döntője, a szervezők pedig videón is megmutatták a győztes kihirdetésének pillanatát.

A Miss Universe Hungary 2026 verseny dobogós helyezettjei - Fotó: Miss Universe Hungary
A Miss Universe Hungary 2026 verseny dobogós helyezettjei - Fotó: Nánási Pál/Miss Universe Hungary

Ki lett a Miss Universe Hungary 2026 győztese?

A zsűri döntése alapján a Miss Universe Hungary 2026-os győztese Kiss Kamilla lett. Az első udvarhölgyi címet Sarka Lilien nyerte el, míg a második udvarhölgy Óvári Kinga lett. 

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Az idei Miss Universe Hungary verseny győztese Kiss Kamilla lett - Fotó: Zsédöly Stefáni/Miss Universe Hungary

A CSR – Társadalmi Felelősségvállalás különdíját Zsanai Mia nyerte el, aki a következő egy évben az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány társadalmi felelősségvállalási programjainak kiemelt arca lesz.

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